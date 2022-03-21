Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 948 milyar lira oldu - Son Dakika

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 2 trilyon 948 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 2 trilyon 948 milyar lira oldu.

Borç stokunun 985,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 962,9 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.