Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 948 milyar lira oldu - Son Dakika
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 948 milyar lira oldu

21.03.2022 17:44
Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 948 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 2 trilyon 948 milyar lira olarak belirlendi.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 2 trilyon 948 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 2 trilyon 948 milyar lira oldu.

Borç stokunun 985,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 962,9 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 948 milyar lira oldu - Son Dakika


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