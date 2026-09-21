Merkezi yönetim brüt borç stoku ağustos sonunda 15 trilyon 893,8 milyar lira oldu - Son Dakika
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Merkezi yönetim brüt borç stoku ağustos sonunda 15 trilyon 893,8 milyar lira oldu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Ağustos sonunda 15 trilyon 893,8 milyar lira olan stokun 7 trilyon 748 milyar lirası Türk lirası, 8 trilyon 145,8 milyar lirası döviz cinsi borçlardan oluştu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 15 trilyon 893,8 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 15 trilyon 893,8 milyar lira oldu.

Borç stokunun 7 trilyon 748 milyar liralık kısmı Türk lirası, 8 trilyon 145,8 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA
Hazine ve Maliye BakanlığıAğustosEkonomiFinansDövizSon Dakika

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SON DAKİKA: Merkezi yönetim brüt borç stoku ağustos sonunda 15 trilyon 893,8 milyar lira oldu - Son Dakika
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