Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarıma Destek Sözü Verdi

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bitkisel üretimden hayvancılığa kadar her alanda bölgenin tarımsal üretimine önemli katkılar yaptıklarını belirterek, "Her yıl da artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Seçer, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından düzenlenen 'Geleneksel Başak Balosu'na katıldı. Meslektaşlarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Seçer, ziraat mühendisliğinin kutsal meslekler arasında olduğunu belirterek, "Üretim ve gıda olmazsa insan hayatı olmaz, devam etmez. Sadece bölgemizin ve ülkemizin değil, dünyanın şu anki sorunu, gıda, gıdaya ulaşım ve gıda arzı" diye konuştu. Türkiye'de de en büyük sorun alanlarından bir tanesinin tarım sektörü olduğuna dikkat çeken Seçer, "Uzun yıllardır Türkiye'nin mevcut yapısı, koşulları, şartları, bölgeye ve dünyaya tarım ürünleri konusundaki yaptığı ihracat, ticaret gibi bütün bu önemli özellikler bir tarafa alınıp ülkemizde uzun boyutlu, sürdürülebilir, istikrarlı bir tarım politikası uygulandığını söyleyemeyiz. Ülkemiz verimli tarım topraklarına sahip bir tarım ülkesi. Toplumumuz tarım toplumu olarak değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

"Tarıma desteği her yıl artırarak devam ettireceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye olarak Mersin'de üretici için çalıştıklarını kaydeden Seçer, "Biz yerel yöneticiler olarak yetkilerimizden kaynaklanan gücümüzle tarım sektörüne de bütçe ayırabiliriz, projeler geliştirebiliriz ve destekler yapabiliriz. 2019 yılında göreve geldiğimiz günden bugüne kadar uygulamamız tam da bu anlayışta oldu. Özellikle küçük aile işletmeleri ve üretici kadınlar bizim hedef kitlelerimiz oldu. Bitkisel üretimden hayvancılığa kadar her alanda yaptığımız dokunuşlarla bölgenin tarımsal üretimine önemli katkılar yaptık. Her yıl da artırarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Ziraat mühendislerine iş birliği çağrısı

Ziraat Mühendisleri Odası üyelerine seslenen Seçer, projelerde ortaklaşma çağrısı yaparak, "Biz Büyükşehir Belediyesiyiz, mutlaka her anlamda sizlere güç, cesaret ve güven verebiliriz. Çok iyi işler çıkarabilirsiniz, yeter ki bunu hep beraber isteyelim. Başkanımıza da zaman zaman söylediğim talebimi yineliyorum; sizlerle iş birliği yapmak ve sizlerin bilgi birikiminden yararlanmak isteriz. Beraberce Mersin'e, Mersin halkına ve Mersin'deki üreticilerimize katkı yapmak isteriz" dedi.

Konuşmaların ardından Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Prof. Dr. Okan Özkaya tarafından Başkan Seçer'e plaket takdim edildi. - MERSİN