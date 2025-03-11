Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlerin Kariyerine Destek Oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlerin Kariyerine Destek Oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlerin Kariyerine Destek Oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinliklerle gençlerin kariyer yolculuğunda destek sağlıyor. Kariyer gelişimine katkı sunmayı hedefleyen merkez, seminerler, mentorluk programları ve teknik geziler düzenliyor.

11.03.2025 10:26  Güncelleme: 10:28
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, gençlere kariyer yolculuğunda destek olmaya devam ediyor. Hem üniversite hem de lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren merkez, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayan merkez, onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor.

Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu ile bir araya gelen Kariyer Merkezi, üniversiteli gençlere yönelik gerçekleştirilecek faaliyetleri değerlendirdi. Toplantıda, öğrencilerin kariyer gelişimine katkı sağlayacak seminerler, mentorluk programları, teknik geziler ve kariyer günleri gibi etkinlikler planlandı. İş birliği kapsamında, öğrencilerin iş dünyasını yakından tanımaları ve kariyer hedeflerini daha net belirlemeleri amaçlanıyor. Üniversiteli gençlere yönelik projelerini, öğrenci kulüpleriyle birlikte onların ihtiyaçlarına göre şekillendiren Kariyer Merkezi, gençlerin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlarken, iş dünyasına hazırlanmaları için gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de sunuyor.

Lise öğrencilerine yönelik de çalışmalarına devam eden merkezin, bir kolejde 'Master 6 Programı Mesleki Gözlem Modülü' kapsamında, kariyer danışmanı Rukiye Günay Oğuz tarafından 'İş Dünyasının Beklediği Yetkinlikler' konulu eğitim gerçekleştirdi. Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen programlarda doğru meslek seçiminin önemi, iş gücü piyasasının dinamikleri, LinkedIn kullanımı, yeni nesil iş arama kanalları ve iş dünyasının beklediği yetkinlik setleri gibi konular ele alındı. Eğitimler sayesinde öğrenciler, henüz lise sıralarında iş dünyasını tanıma fırsatı bulurken, gelecekteki kariyerleri için de erken adım atma şansı yakalıyor.

"Gençlerimizin, kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olacağız"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya büyük önem verdiklerini belirterek, "Özellikle üniversite ve lise öğrencilerimiz, en önemli hedef kitlemiz. Bu kapsamda, önümüzdeki süreçte hayata geçecek Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerimizle gençlerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerine ve iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlayacak, gençlerin girişimcilik ekosistemine dahil olmalarını ve inovatif fikirlerini hayata geçirmelerine destek olacağız. Amacımız, gençlerimizin öğrencilik sürecinde iş dünyasını tanımaları ve kendilerini geleceğe hazırlamalarıdır. Bu doğrultuda üniversitelerle iş birliğimizi güçlendirerek, gençlerimizin kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

mersin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlerin Kariyerine Destek Oluyor - Son Dakika

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