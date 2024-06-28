Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart\'a destek sağladı

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere destek sağladığı Halk Kart'ın haziran ayı tutarlarının, sosyal hizmetler dairesi başkanlığı tarafından hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen Halk Kart uygulamasıyla dar gelirli yurttaşların aile bütçesine katkı sağlanırken, alışverişin yapıldığı anlaşmalı yerel market ve bakkallara da destek olunuyor. Büyükşehir Halk Kart uygulamasından, haziran ayında 8 bin 965 kişi yararlandı.

Halk Kart haziran ayı tutarları kapsamında 5 bin 618 kişinin hesabına 450 TL, 3 bin 347 kişinin hesabına ise 750 TL olmak üzere, 8 bin 965 kişinin hesabına toplam 5 milyon 38 bin 350 TL yatırıldı. - MERSİN