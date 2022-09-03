Kariyer Merkezi kursiyerleri iş dünyası ile buluşuyor - Son Dakika
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Kariyer Merkezi kursiyerleri iş dünyası ile buluşuyor

03.09.2022 10:49
Kariyer Merkezi kursiyerleri iş dünyası ile buluşuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde 2022 döneminde hayata geçirilen Yetenek Dönüşüm projesinde yer alan gençler, bir yandan mesleki eğitim programı ile sertifika almaya hak kazanırken diğer yandan iş hayatına hazırlık programlarından da faydalanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde 2022 döneminde hayata geçirilen Yetenek Dönüşüm projesinde yer alan gençler, bir yandan mesleki eğitim programı ile sertifika almaya hak kazanırken diğer yandan iş hayatına hazırlık programlarından da faydalanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi birçok iş ortağıyla açtığı satış danışmanlığı kursuna devam eden kursiyerlere yönelik, 'Tecrübe Paylaşım Programı' düzenlendi. Gerçekleştirilen programın konuğu, eğitimci ve iş insanı Tamer Güner oldu. Gerçekleştirilen sunumda "satış teknikleri, iletişim, motivasyon, farkındalık, imaj yönetimi" gibi konulara değinerek tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Tecrübe paylaşım programında ayrıca iş dünyasının adaylardan beklentileri, mesleğin gereklilikleri, pandemi sonrası işverenlerin adaylardan beklediği yetkinlik setleri ve başarılı bir iş hayatı için öneriler gibi birçok konuda kursiyerlerle interaktif bilgi alışverişi yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada, Kariyer Merkezi'nin gerçekleştirdiği kurumlar arası işbirlikleri ve hayata geçirilen birçok projeyle gençlerin istihdam edilebilirliğine katkı sunduklarını belirtti. Yetenek Dönüşüm projesiyle mesleki eğitimin yanında, kariyer danışmanlığı ve iş arama danışmanlığı hizmetlerini bir bütün olarak sunduklarının altını çizen Özada, kurumlar arası iş birliklerine dayalı projelerin, gençlerin kariyer yolculukları için avantaj sağladığını söyledi. - MERSİN

YORUMLAR
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Hayallerinin Peşinden Koştu, Temizlik İşçisiyken Solist Oldu Hayallerinin Peşinden Koştu, Temizlik İşçisiyken Solist Oldu Mersin'de yol çalışması Mersin'de yol çalışması
Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kariyer Merkezi kursiyerleri iş dünyası ile buluşuyor - Son Dakika

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