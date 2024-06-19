Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'de Çiftçilere Eğitim Verdi

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesinde geleneksel yöntemle üretim yapan çiftçilere yönelik eğitim verdi. Badem, ceviz, domates, buğday, üzüm gibi ürünler yetiştiren üreticiler, tarımda ihtiyaç duyulan modern sistemlerin kullanılmasının gereklilikleri ve avantajlarının önemine ilişkin yeni bilgiler edindi.

Tarımsal destek ve teşvik projeleriyle üreticilerin yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin daha etkin bir şekilde üretim yapması için eğitim çalışmalarını da sürdürüyor. Günümüzde iklim ve sıcaklık değişimlerinin üretim üzerindeki olumsuz etkileri, teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte üretim anlayışının değişmesi ve su kaynaklarının etkin biçimde kullanılması için Büyükşehir Belediyesi, üreticilerden gelen talep üzerine Silifke ilçesine bağlı Çaltıbozkırlı'da üreticilere yönelik eğitim düzenledi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tarihi Çaltıbozkır Sina İlkokulu'nda verilen eğitim çerçevesinde üreticilere; arazi yapısı ve su ilişkisi, toprakta yeterli suyun kullanılmasının önemi, sulama sistemlerinin kullanımı, bitkilerde sulama ihtiyacı ve su tüketimi, drenaj ve sulama teknikleri hakkında bilgi verildi. Daha öncele geleneksel yöntemlerle tarım yapan ve son 10 yıldır Çaltıbozkır'da sulu tarıma geçen üreticiler, verilen eğitimler sayesinde yanlış yapılan yöntemlerin aksine tarımda ihtiyaç duyulan modern sistemlerin kullanılmasının gerekliliklerinin ve avantajlarının önemine ilişkin yeni bilgiler edindi.

"Bir damla suyun dahi heba edilmesinden yana değiliz"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Serdar Dirik, üreticilerden gelen talepler doğrultusunda tarım desteklerinde bulunduklarını belirtti. Çaltıbozkır Sulama Kooperatifi'nden gelen talep üzerine üreticilere eğitim verdiklerini ifade eden Dirik, "Bilindiği üzere ülkemizde sulama suyu kaynaklarının yüzde 74'ü tarımsal sulamada kullanılıyor. Gelecek yıllarda da su sorunu ülkemiz açısından biraz sıkıntı oluşturacak. Ülkemiz artık kısıtlı sulanan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu bakımdan tarımsal sulamanın önemi çok büyük. Biz de özellikle tarımsal sulamayı çok önemsiyoruz. Bu bakımdan köylerimize tarımsal sulamada kullanılmak üzere sulama borusu desteği sağlıyoruz" dedi.

Geçen 5 yılda üreticilere toplam 355 kilometre sulama borusu desteğinde bulunduklarını vurgulayan Dirik, her yıl 100 kilometre sulama borusu desteğini sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti. Dirik, "Özellikle kapalı sistem sulama tesislerini desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü suyun önemini biliyoruz. Bir damla suyun dahi heba edilmesinden yana değiliz" diye konuştu.

"Üreticilerin yeni bilgiye ve öğrenmeye ihtiyacı var"

Çaltıbozkır Mahallesi Eğitim, Kültür, Tanıtım, Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Asım Özçalık da Çaltıbozkır'da üreticilerin son 10 yıldır sulu tarıma geçtiğini, bu yüzden de yeni bilgiye ve öğrenmeye ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Bu nedenle eğitim için müracaat ettiklerini belirten Özçalık, "Üreticilerimizin eksiklerini giderebilmeleri, daha verimli ve daha kaliteli üretim yapabilmeleri için mutlaka sulama konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğine inanıyoruz. Geçmişte de tıbbi ve ıtri bitkiler üzerinde çalışmalar yaptık, kurslar aldırdık ve eğitimler verdik. Çiftçilerimizin daha bilgili, daha başarılı ve daha verimli üretim yapabilmeleri için bu eğitimlerin gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Çaltıbozkır Mahalle Muhtarı Ahmet Sarı ise Büyükşehir Belediyesi'nin Çaltıbozkır'da yaptığı çalışmalardan bahsederek, verilen eğitimin faydalı olduğunu kaydetti. Eğitime katılan çiftçilerden Emin Uçar, eğitimi oldukça faydalı bulduğunu belirterek, bu tür desteklerin sürmesini talep etti. Üretici Fatma Uyguç, eğitim sayesinde yeni bilgiler öğrendiğini dile getirirken, Atilla Tömbül ise bilinçli tarımın önemine işaret etti. - MERSİN