Mersin'de 19 bin metrekarelik taşlık alana güneş enerji santrali kuruldu - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kösbucağı Mahallesi'nde 19 bin metrekarelik taşlık alana kurulan santrali gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Tollu, gazetecilere, santrali doğa bilinciyle hareket ederek kurduklarını belirterek, kamunun kazançlı çıkması ve elektrik giderlerini en aza indirmek için santrali kurduklarını kaydetti.