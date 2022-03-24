Mersin'de 19 bin metrekarelik taşlık alana güneş enerji santrali kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de 19 bin metrekarelik taşlık alana güneş enerji santrali kuruldu

24.03.2022 12:25
Mersin'de 19 bin metrekarelik taşlık alana güneş enerji santrali kuruldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kösbucağı Mahallesi'nde 19 bin metrekarelik taşlık alana kurulan santrali gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Tollu, gazetecilere, santrali doğa bilinciyle hareket ederek kurduklarını belirterek, kamunun kazançlı çıkması ve elektrik giderlerini en aza indirmek için santrali kurduklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü yaklaşık 8 bin megavata ulaştı Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü yaklaşık 8 bin megavata ulaştı Siirt'te parklar güneş enerjisiyle aydınlanacak Siirt'te parklar güneş enerjisiyle aydınlanacak

Mersin, Enerji, Güneş, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de 19 bin metrekarelik taşlık alana güneş enerji santrali kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
12:24 TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik açıklamalar geldi: İlk çeyrek büyüme rakamları güçlü gelecek!
11:59 Survivor All Star'a bir yarışmacı daha veda etti!
11:55 Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 12:30:33. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 19 bin metrekarelik taşlık alana güneş enerji santrali kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement