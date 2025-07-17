Mersin\'de Çiftçilere 4 Bin 200 Metre Sulama Borusu Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Atlılar (Sadiye) Mahallesi'ne toplamda 4 bin 200 metre sulama borusu desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde 'Destek Büyükşehirden, Üretim Çiftçi'den sloganıyla sürdürdüğü tarımsal destekler kapsamında üreticilerin suya erişimini kolaylaştırmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, her yıl kent genelinde 100 kilometre sulama borusu dağıtımı gerçekleştirilirken, bu yıl Atlılar Mahallesi'ndeki üreticilere de 4 bin 200 metre boru desteği sağlandı.

Tarımsal Sulama Şube Müdürü Serdar Dirik, Atlılar Mahallesi'nin 2023 yılında yapılan başvuru sonrası destek kapsamına alındığını belirterek, "Geçen yıl 2 bin metre boru teslim ettik. Bu yıl da kalan 2 bin 200 metreyi teslim ettik. Şu anda sulama kooperatifimiz döşeme işlemlerine başladı. Kaynaklar tamamlandıktan sonra üreticilerimiz sistemi verimli şekilde kullanabilecek" dedi.

Açık kanallarla yapılan sulamalarda ciddi su kayıpları yaşandığını hatırlatan Dirik, kapalı sistemlerin ve damla sulamanın su tasarrufu sağladığını vurguladı. Suyun, zamanla büyüyen hayvan içme suyu göletinden sağlandığını kaydeden Dirik, "Borular sayesinde göletten tarlalara su kesintisiz ulaşıyor. Üreticilerimiz de bu sayede verimli üretim yapabiliyor" diye konuştu.

"5 kuruş harcamadan borular elimize ulaştı"

Atlılar Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Sadiye Sulama Kooperatifi Başkanı Mutlu Özdemir de desteğin üreticiler açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Özdemir, "Artık üretici para kazanamıyor. Sulama borusuna bütçe ayırmak imkansız hale geldi. 5 kuruş harcamadan başkanımız boruları bize sağladı. Bu büyük bir hizmettir" ifadelerini kullandı.

Bölgenin eğimli yapısı nedeniyle gölet suyunun her tarlaya eşit ulaşmadığını anlatan Özdemir, borular sayesinde suyun homojen dağıldığını ve kuraklıkla da daha etkin mücadele edebildiklerini söyledi.

"Borularla bahçemiz suya kavuştu"

Kiraz, şeftali ve nektarin üretimi yapan çiftçi İzzet Hazar ise destekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "İlaç, gübre, hortum ve parça maliyetleri çok yüksek. Bahçem yukarıda kaldığı için sulamada sıkıntı yaşıyordum. Büyükşehir Belediyesinin verdiği kaliteli mavi borular sayesinde artık suyu rahatça bahçeme ulaştırabiliyorum" dedi.

Destekten dolayı Başkan Vahap Seçer'e teşekkür eden Hazar, "Borularda ne patlak ne de çatlak oluyor. Piyasadaki ürünler bu kaliteyi sağlayamıyor. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı. - MERSİN