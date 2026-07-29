Mersin\'de Dikenli İncir Satışta

Mersin'de yaz aylarının sevilen lezzetlerinden dikenli incir, seyyar tezgahlarda tanesi 20 liradan satışa sunuldu. Sert geçen kış ve bahar nedeniyle sezonun geç başladığını belirten satıcılar, meyvenin yeni yeni çıktığını, tam olgunlaşmasıyla birlikte satışların da çoğalmasını bekliyor.

Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kendiliğinden yetişen ve kaktüs türü bir bitkinin meyvesi olan dikenli incir, halk arasında 'Hint inciri' ve 'Frenk inciri' isimleriyle de biliniyor. Lif, C vitamini ve antioksidan bakımından zengin olduğu belirtilen meyvenin bağışıklık sistemini desteklediği, sindirime katkı sağladığı ve serinletici özelliği nedeniyle yaz aylarında yoğun ilgi gördüğü ifade ediliyor. Kent merkezindeki seyyar tezgahlarda buz içerisinde muhafaza edilen dikenli incir, dikenli kabuğu özel yöntemlerle temizlendikten sonra tüketicilere sunuluyor. Özellikle soğuk olarak tüketilen meyve, sıcak havalarda ferahlatıcı etkisi nedeniyle vatandaşların tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Mersin'de yaz mevsiminin simge lezzetlerinden dikenli incir, seyyar tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı. Bu kış ve ilkbaharın serin ve yağışlı geçmesiyle sezon gecikmeli başladı. Yeni yeni olgunlaşan dikenli incirin ağustos ayında daha yoğun olarak piyasada yer alması bekleniyor.

"Sezon yaklaşık bir hafta önce başladı"

Kent merkezinde seyyar tezgahta satış yapan Doğan Güneş, bu yıl sezonun hava şartları nedeniyle geç açıldığını belirterek, "Bu sene hava serin gittiği için geç başladı. Yaklaşık bir haftadır sezonu açmışız. Açılışı tanesi 20 liradan yaptık. Hava çok sıcak olduğu için bu meyveyi termosta soğuk muhafaza edip vatandaşlara soğuk olarak sunuyoruz" dedi.

Dikenli incirin sağlık açısından da faydalı olduğunu dile getiren Güneş, "Yağ yakımına birebirdir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kalbi korur ve sindirim sistemini destekler. Şu anda talep az. Meyvenin biraz daha sararması gerekiyor. İnşallah haftaya ilgi artacaktır" diye konuştu.

Vatandaşlardan Batın Okan ise, "Her yıl bu dönemlerde çıkıyor. Görüntüsü ve tadıyla insanı cezbeden bir meyve. Özellikle buzun içinde soğutularak sunulması tadını daha da güzelleştiriyor. Sağlıklı olduğuna inanıyorum ve sezon boyunca hemen hemen her gün tüketiyorum. Tadı gerçekten bal gibi" ifadelerini kullandı.