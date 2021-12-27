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'Mersin'de ekmeğe indirim' haberleri yalanlandı - Son Dakika

'Mersin'de ekmeğe indirim' haberleri yalanlandı

27.12.2021 11:14
'Mersin'de ekmeğe indirim' haberleri yalanlandı

MERSİN (İHA) – Mersin'de ekmeğe indirim yapıldığı ve bugünden itibaren 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandığı yönünde çıkan haberler yalanlandı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de ekmeğe indirim yapıldığı ve bugünden itibaren 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandığı yönünde çıkan haberler yalanlandı. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, kentte vatandaşın aldığı somun ve pide ekmeğin halen 2 lira 50 kuruştan satıldığını, sadece lokantalara satılan açık ekmeğin 1 lira 25 kuruşa indiğini söyledi.

Mersin'de ekim ayına kadar 1 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmek, üretim ve hammadde maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle zamlanmış ve 9 Ekim'den itibaren 230 gram ekmek 2 lira olmuştu. Girdi maliyetlerindeki artışın devam ettiği gerekçesiyle Mersin Fırıncılar Odasının talebini değerlendiren ESOB, aralık ayının ilk haftasında 200 gram somun ve pide ekmeğin 2 lira 50 kuruştan satılmasına karar vermişti. Kentte dün ekmek fiyatının 1 lira 25 kuruşa indirildiği yönünde yayınlanan haberler ve ortaya atılan iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı, sadece Mersin Fırıncılar Derneğinin, lokantalara satılan açık ekmekte indirime gittiği belirtildi.

"Sadece kebapçılara satılan açık ekmekte indirim kararı almışlar"

Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, ekmek fiyatlarındaki son durumu İHA muhabirine açıkladı. Maliyetlerin halen çok yüksek olduğunu söyleyen Dinçer, "Keşke maliyetlerimiz biraz daha düşse de halkın temel ihtiyacı olan ekmeğe indirim yapılabilse. Un fiyatlarında biraz indirim oldu ama hala yüksek. Çıkan haberler, genelde kebapçılarımızın kullandığı açık ekmeğe ilişkin. Dernek, açık ekmekle ilgili kendi aralarında 1 lira 25 kuruş fiyat belirlemiş. Toprak Mahsulleri Ofisi, un fabrikalarına buğdayda fiyat desteği verince orada biraz gevşeme oldu. Tabi gönül istiyor ki, sadece açık ekmek değil de halkın temel ihtiyacı olan somun ekmeğin fiyatlarında indirim yapabilsek" dedi.

"Hiçbir esnaf ekmeği pahalı satmak istemez"

Buğday ve un fiyatlarının biraz daha kontrol altına alınabilmesi durumunda somun ekmeğe de indirim yapılabileceğini dile getiren Dinçer, bu konuda yoğun girişimlerin devam ettiğini söyledi. Dinçer, "Hiçbir esnaf ekmeği pahalı satmak istemez. Kurtarsın, maliyetlerinin üzerinde bir kar marjıyla satılsın isterler. Ama asgari ücretin artması ve girdi maliyetlerindeki zamlar üst üste gelince ekmek fiyatlarımızın şu anda indirilmesini getirecek bir ortam oluşmadı. Esnafımızın maliyetlerini etkileyecek bir indirim olmadı daha henüz. Biz de bu yönde sürekli çağrı yapıyoruz. Piyasaya ucuz un verilirse, biraz daha fırıncı esnafının üzerindeki yükler indirilse halka daha ucuz ekmek sunulabilir. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - MERSİN

'Mersin'de ekmeğe indirim' haberleri yalanlandı

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Esnaf ve Sanatkarlar, Talat Dinçer, Mersin, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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