Mersin'de stok yağ ve fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki market ve alışveriş merkezlerinde temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde özellikle ayçiçek yağında yaşanan düzensiz fiyat hareketleri nedeniyle market ve zincir marketlerin yağ reyonları ile depolarında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 1 adet zincir marketin 5 litrelik yağları, deposunda stokladığı ve satış reyonuna koymadığı tespit edilirken, işletme hakkında Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere tutanak tanzim edildi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki reyonları gezerek ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını da karşılaştırdı ve son kullanım tarihlerini de inceledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, "Son günlerde ayçiçek yağı ile ilgili ani fiyat artışlarına şahit olmaktayız. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de ilçemiz genelindeki market ve zincir marketlerde gerekli denetimlerini gerçekleştirdi" dedi

İlçede bulunan işletmelerin de bu konuda vatandaşların yanında olacağına inandıklarını kaydeden Yılmaz, "Denetimler sırasında ekiplerimize destek veren işyeri sahiplerine, esnafımıza ve çalışanlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN