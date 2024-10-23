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Ekonomi

Mersin Ekonomi Zirvesi Hazırlıkları Başladı

Mersin Ekonomi Zirvesi Hazırlıkları Başladı

Mersin'de Ekonomi Zirvesi ve Sektörel Konferanslar hazırlıkları devam ediyor, Kasım'da basın lansmanı yapılacak.

23.10.2024 16:24
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Mersin'in ekonomi paydaşları Ticaret Bakanlığı himayesinde kentin sorunlarının çözümüne yönelik organize edilecek 'Ekonomi Zirvesi ve Sektörel Arama Konferansları'na odaklandı. Konunun paydaşları bir araya gelerek kasım ayında düzenlenmesi planlanan basın lansmanı öncesi son hazırlıklarını yaptı.

Ticaret Bakanlığı himayesi Mersin Valiliği koordinasyonunda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Ekonomi Platformu (MEP) ve Mersin Ticaret Borsası (MTB) organizasyonunda düzenlenmesi planlanan Mersin Ekonomi Zirvesi ve Sektörel Arama Konferansları hazırlıkları devam ediyor. Konunun taraflarının son durum hakkında bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması adına Vali Yardımcısı İrfan Demiröz yönetiminde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya MTSO adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge'nin yanı sıra Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Aktaş'la ilgili MTSO Meslek Komitesi başkanları katıldı.

"Arama konferanslarında daha verimli fikirler üretilebilecek"

MTSO adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bucuge, görüş ve beklentilerin dile getirildiği toplantının açılışında söz alarak, organizasyon hakkında bilgi verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Mersin için daha somut adımlar atma niyetiyle çalışma başlattığını, Mersin Valiliğinin de organizasyona etkin şekilde sahip çıkmasıyla hızlı yol alındığını belirten Bucuge, kurum ve kuruluşların desteğiyle de bu çalışmanın olgunlaştığını söyledi.

Zirvenin tarım, lojistik, sanayi ve turizm olmak üzere dört ana sektörü kapsayan arama konferanslarını içerdiğini ifade eden Bucuge, "Bu konferanslar öncesi kasım ayında yapılması planlanan basın lansmanında ilgili kamu kurum temsilcilerinin sanayi-tarım-lojistik ve turizm anlamında Mersin'deki kamu yatırımlarının son durumuna dair detaylı sunumları olacak" dedi. Yatırımların son durumları hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmalarını çok önemsediklerini vurgulayan Bucuge, bu sayede arama konferanslarında daha verimli fikirler üretilebileceğine inandığını kaydetti.

"Bu, Mersin iş dünyası için bir fırsattır"

Ticaret Bakanlığının Mersin'in sorunlarının çözümü noktasında diğer ilgili bakanlıklarla da köprü olmak isteğini aktaran Bucuge, bu noktadan hareketle arama konferanslarına sanayi, turizm ve ulaştırma bakanlıklarının da ilgili genel müdür ve daire başkanlarının katılacağını aktardı. Üst düzey yetkililerin konferansta sektör temsilcileriyle aynı masalarda oturacağını belirten Bucuge, "Bu nedenle bu buluşmalar gerçekten sıra dışı çözüm üretme toplantıları olacaktır. Bu, Mersin iş dünyası için bir fırsattır. Ticaret Bakanımızın tüm ekibiyle bu toplantıların sonuçlarının takipçisi olacağını söylemesi de ayrıca değerlidir" diye konuştu.

"Etkin raporlar hazırlamalıyız"

Bundan sonrasında arama konferanslarına etkin şekilde katılıp kent ekonomisinin sorunlarını tespit etmeyle kalmayıp çözüm önerileriyle birlikte etkin raporlar hazırlayıp bakanlığa sunmak gerektiğini vurgulayan Bucuge, bu konularda işe sıfırdan başlamadıklarını ifade etti. "MTSO ve diğer birçok kurumun elinde zaten değerli çalışmalar mevcut" diyen Bucuge, "Sizlerin de katılımıyla geçmişte birçok ortak akıl buluşmalarını rapor haline getirmiştik. Ama bu arama konferansları son bir dokunuş, son bir güncelleme olacaktır" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin Ekonomi Zirvesi Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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