Açıklamada görüşlerine yer verilen Özer, yerli tohumun daha dayanıklı ve verimli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Tarsus, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Mersin haber: Tarsus'ta deneme amaçlı ekilen yerli pamuk çeşitleri hasat edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.