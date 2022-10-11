Mersin haber: Tarsus'ta deneme amaçlı ekilen yerli pamuk çeşitleri hasat edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, deneme amaçlı yerli pamuk tohumlarının ekiminin yapıldığı tarlada hasat gerçekleştirildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan protokol kapsamında, nisan ayında yerli pamuk çeşitlerinin ekildiği Ballıca Mahallesi'ndeki 10 dekarlık alanda hasat yapıldı.
Çiftçi Ali Özer'e ait tarladaki pamuklar, biçerdöverle hasat edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özer, yerli tohumun daha dayanıklı ve verimli olduğunu kaydetti.
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