Mersin haber: Tarsus'ta deneme amaçlı ekilen yerli pamuk çeşitleri hasat edildi - Son Dakika
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Mersin haber: Tarsus'ta deneme amaçlı ekilen yerli pamuk çeşitleri hasat edildi

11.10.2022 16:58
Mersin haber: Tarsus'ta deneme amaçlı ekilen yerli pamuk çeşitleri hasat edildi

Edinilen Mersin haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, deneme amaçlı yerli pamuk tohumlarının ekiminin yapıldığı tarlada hasat gerçekleştirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, deneme amaçlı yerli pamuk tohumlarının ekiminin yapıldığı tarlada hasat gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan protokol kapsamında, nisan ayında yerli pamuk çeşitlerinin ekildiği Ballıca Mahallesi'ndeki 10 dekarlık alanda hasat yapıldı.

Çiftçi Ali Özer'e ait tarladaki pamuklar, biçerdöverle hasat edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özer, yerli tohumun daha dayanıklı ve verimli olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Tarsus, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin haber: Tarsus'ta deneme amaçlı ekilen yerli pamuk çeşitleri hasat edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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