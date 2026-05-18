Mersin\'in Ekonomik Yükselişi ve İhracat Stratejileri

18.05.2026 14:44
MTSO toplantısında Mersin'in ekonomik durumu, ihracat ve lojistik potansiyeli ele alındı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Komite Başkanları Toplantısında sektörlerin yaşadığı sorunlar, üretim ve ihracattaki gelişmeler ile Mersin'in lojistik alandaki yükselen gücü ele alındı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya yönetim kurulu üyeleri ile 41 meslek komitesinin temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Çakır, Mersin'in son yıllarda ekonomik ve sosyal anlamda önemli bir yükseliş yaşadığını belirtti. Kentin ihracatta Türkiye sıralamasında 11'incilikten 7'nciliğe yükseldiğini ifade eden Çakır, gelişmişlik endeksinde de Mersin'in 12 basamak birden ilerlediğini söyledi.

Kentte kamu kurumları, yerel yönetimler, oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hedef doğrultusunda hareket ettiğini kaydeden Çakır, "Mersin'de ortak akıl kültürü giderek güçleniyor" dedi.

"Tüm yollar Mersin'e çıkıyor"

Kentte devam eden yatırımların Mersin'i stratejik bir ticaret ve lojistik merkezi haline getirdiğini ifade eden Çakır, Çukurova Uluslararası Havalimanı, Kızkalesi Otoyolu ve hızlı tren projelerinin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Küresel krizler ve savaşların ekonomiye etkilerine de değinen Çakır, özellikle Hürmüz Boğazında yaşanan gelişmelerin tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Irak Kalkınma Yolu Projesi, Samsun-Mersin koridoru ve Ro-Ro hatlarının Mersin'e büyük avantaj sağlayacağını vurgulayan Çakır, "Tüm yollar Mersin'e çıkacak noktaya geliyor" ifadelerini kullandı.

"İhracat yapmayan firma bırakmamak istiyoruz"

Üretimden vazgeçilmemesi gerektiğini belirten Çakır, ihracatı yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Özellikle ihracat yapmayan firmaların dış ticarete kazandırılmasının hedeflendiğini ifade eden Çakır, tekstil ve mobilya sektörlerinde başlatılan çalışmaların diğer alanlarda da sürdürüleceğini kaydetti.

Savunma sanayindeki büyümeye de dikkat çeken Çakır, tekstilden mobilyaya kadar birçok sektörün bu alanda üretim yaptığını belirterek Mersin'in önemli avantajlara sahip olduğunu ifade etti.

Toplantıda söz alan komite temsilcileri ise yaşadıkları sıkıntıları diye getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
