Mersin'in ihracatı ocak-ekimde yüzde 19,8 artışla 3 milyar 314 milyon doları aştı - Son Dakika
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Mersin'in ihracatı ocak-ekimde yüzde 19,8 artışla 3 milyar 314 milyon doları aştı

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Mersin'deki firmaların ocak-ekim ihracatı 3 milyar 314 milyon 684 bin 610 dolara ulaştı. Dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 artarken, 962 milyon 122 bin 310 dolarla yaş meyve ve sebze grubu kent ihracatında ilk sırada yer aldı.

Mersin'deki firmalar, ocak-ekim döneminde 3 milyar 314 milyon 684 bin 610 dolarlık ihracat yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl 10 ayda 2 milyar 766 milyon 370 bin 850 dolarlık ihracat yapan kentteki firmalar, bu yılın aynı aralığında dış satımda yüzde 19,8'lik artış yakaladı.

Mersin'den çeşitli ülkelere 10 ayda 3 milyar 314 milyon 684 bin 610 dolarlık ürün pazarlandı.

İhracatın lideri yaş meyve ve sebze grubu

Mersin'de dış satımını yüzde 52,7 artıran yaş meyve ve sebze grubu, 962 milyon 122 bin 310 dolarlık kazançla ilk sırada yer aldı.

İhracatta yüzde 2,3 artış ve 785 milyon 217 bin 150 dolarla ikinci olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerini, yüzde 92,5'lik artış ve 375 milyon 816 bin 60 dolarlık gelirle hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Kentin dış satımına makine ve aksamları grubu 122 milyon 462 bin 860 dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ise 109 milyon 858 bin 330 dolarlık katkı sundu.

En fazla ihracat artışı halı sektöründe

Mersin'de ocak-ekim dönemindeki dış satımda en fazla artışı halı sektörü elde etti.

Akdeniz şehrinden 10 ayda yüzde 120,8'lik artışla 9 milyon 885 bin 310 dolarlık halı ihraç edildi.

Kentin ihracatında tütün ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri kalemlerinde de dikkati çeken artışlar kaydedildi.

Kaynak: AA
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