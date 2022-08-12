Toroslar'da gençler iş kulübü eğitimi aldı - Son Dakika
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Toroslar'da gençler iş kulübü eğitimi aldı

12.08.2022 15:18
Toroslar'da gençler iş kulübü eğitimi aldı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Kariyer Merkezi, işveren arasında kurduğu köprü vazifesiyle iş arayanların yüzünü güldürüyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Kariyer Merkezi, işveren arasında kurduğu köprü vazifesiyle iş arayanların yüzünü güldürüyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın istihdamın artırılmasına yönelik projelerinden biri olan merkez, hayata geçtiği kısa bir süre içinde 223 kişinin farklı meslek gruplarında işe yerleşmesini sağladı. Merkeze kayıt yaptıran gençler, Toroslar Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen "İş Kulübü Eğitimini" tamamlayarak belgelerini aldı. Gençlerin kariyer planlamasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen eğitimde iş arama becerileri, işgücü, piyasa, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri konularında alanında uzman eğitimciler tarafından bilgiler verildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kariyer Merkezi ile hem istihdam sağladıklarını hem de düzenledikleri eğitim çalışmalarıyla iş arayanları iş hayatına hazırladıklarını söyledi. Kariyer Merkezinde ihtiyaca göre birçok sektörde eğitimler verildiğini belirten Yılmaz, "Kentimizdeki firmalar, sanayi kuruluşları ve işyerlerinin insan kaynakları ile istişare halinde çalışmalar yürütüyoruz. İş arayanları, firmaların personel talepleri çerçevesinde iş pozisyonuna yönlendiriyoruz. İstihdam edilenlerin arasında yer alan lisans, önlisans, ortaöğretim ve ilköğretim mezunu vatandaşlarımız, vasıf ve yeteneklerine göre iş başı yaptı. Kariyer Merkezimiz ile vatandaşlarımızın iş bulmalarına ve işverenlerin de nitelikli eleman ihtiyacına çare olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Toroslar Belediyesi, Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toroslar'da gençler iş kulübü eğitimi aldı - Son Dakika

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