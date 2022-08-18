Mersin'de dikenli incir hasadı başladı - Son Dakika
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Mersin'de dikenli incir hasadı başladı

18.08.2022 09:06
Mersin'de dikenli incir hasadı başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen dikenli incir hasadı başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen dikenli incir hasadı başladı. Üzerinde bulunan dikenlerden dolayı toplanması özen isteyen incirin kilosu 10 ila 15 lira arasında değişiyor.

Olgunlaştıktan sonra hasadı yapılan meyvenin boyu yaklaşık 10 santimetreyi buluyor. İncirin etrafı sert dikenlerle kaplı olduğu için hasadı, korunaklı eldivenler veya uzun maşalar yardımıyla yapılıyor. Kilogramı 10 ila 15 lira arasında değişen fiyatlarla satılan incirin, sert kabuğundan ayrıldığında yumuşak ve tatlı meyvesi ortaya çıkıyor. Genelde soğuk olarak tüketilen meyvenin, sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor.

İncirin yabani türü olarak bilinen meyve, sadece yaz mevsiminde olgunlaşan kaktüslerden toplanıyor. 10 santimetreyi bulabilen sert dikenlerle kaplı olduğu için hasadı özel çaba gerektiren incir, dikenlerin rüzgardan uçarak üreticilere zarar vermemesi için sabahın erken saatlerinde dallarından alınıyor.

Dikenli İncirin bir şifa kaynağı olduğunu belirten üretici Gürhan Ahraz, "Dikenli incir sıcağı seven bir meyvedir. Toplanması zahmetli olan bu meyve tamamen doğal ortamda yetişiyor. Kilosu 10 ila 15 lira arasında ayrıca tane olarak da 3 ila 5 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Dikenleri gözükmediği için zahmetli bir süreçte topluyoruz. Elimize battığında günlerce ağrısını hissedebiliyoruz" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de dikenli incir hasadı başladı - Son Dakika

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