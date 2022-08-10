Silifke'de lavanta balı üretimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Silifke'de lavanta balı üretimi yapıldı

10.08.2022 11:10
Silifke'de lavanta balı üretimi yapıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde ilk kez lavanta balı üretimi yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ilk kez lavanta balı üretimi yapıldı.

Kavak Mahallesinde Şehbal Kurtar'ın 14 dönümlük lavanta bahçesine deneme amaçlı 20 adet arı kovanı koyan bal üreticisi Hamdi Atalay, ilk bal sağımını yaptıklarını, verimden memnun olduklarını söyledi.

Lavanta bahçesi sahibi Şehbal Kurtar ile birlikte deneme amaçlı yaptıkları lavanta balında yüksek kalite yakaladıklarını ifade eden Atalay, "Tadı, aroması, rengi ve koyuluğu ile yüksek kalitede lavanta balı elde ettik. 20 kovanla deneme amaçlı başladığımız bu işi geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Toplamda 60 adet arı kovanımız vardı. Burada 20 kovanını kullanmıştık. Bundan sonra tüm kovanlarımızı lavanta bahçesi yanına getireceğiz" dedi.

Lavanta balını tadanların memnun kaldığını söyleyen Atalay, "Bu yıl hem normal kır balı hem de lavanta balı ürettik. Farklı kişilere iki balın da tadımını yaptırdık. Balı yiyenler lavanta balının aromasının ve tadının daha güzel olduğunu söylediler" diye konuştu.

Alternatif ürün olarak 14 dönümlük lavanta bahçesi yaptığını söyleyen Şehbal Kurtar, "Silifke bölgesinde 2018 yılında ilk kez alternatif ürün olarak lavanta ekimi yaptım. Bizlerden örnek alan bir çok kişi de üretim yapmaya başladı. Böylelikle lavanta bahçeleri giderek çoğaldı. Bir çok lavanta üreticisi sadece ürünün çiçeğini alıp yağını çıkartırken, biz bir yandan lavanta çiçeği ile arıları beslerken diğer yandan hasat döneminde lavantaları biçip yağını çıkartıyoruz. Arıların hiçbir zararı olmadığı gibi lavantaların döllenmesinde de çok faydası oluyor. Lavanta bu bölgede insanların yeni bir gelir kapısı oldu" dedi. - MERSİN

YORUMLAR
500
Mersin'de 'dana etli' diye satılan sucuğun tavuk etinden yapıldığı belirlendi Mersin'de 'dana etli' diye satılan sucuğun tavuk etinden yapıldığı belirlendi HDP'li Turan: 'Temel olan büyüme değil kalkınma olmalıdır' HDP'li Turan: 'Temel olan büyüme değil kalkınma olmalıdır' Mersin Orman Bölge Müdürü Yalçın'dan, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret Mersin Orman Bölge Müdürü Yalçın'dan, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret
Kaynak: İHA

Mersin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Silifke'de lavanta balı üretimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:45:47. #1.12#
SON DAKİKA: Silifke'de lavanta balı üretimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement