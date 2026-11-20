Mersin Mut'ta Tarım personeli pazarda TÜİK için tarımsal veri topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Mut'ta pazar yerinde TÜİK kapsamında saha çalışması yaptı. Üretici ve vatandaşlarla görüşülerek tarımsal üretim ve fiyat verileri toplandı, üreticilere üretim planlaması ve sorunları konusunda teknik bilgi verildi.
Mersin'in Mut ilçesinde, Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından pazar yerinde TÜİK kapsamında saha çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlarla ve üreticilerle görüşmeler yapılarak tarımsal üretim ve fiyatlara ilişkin veriler derlendi.
Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen pazar ziyaretlerinde üreticilerle görüşmeler yapılarak tarımsal üretim ve fiyatlara ilişkin veriler toplandı. Ziyaretlerde üretim planlaması, tarımsal faaliyetler ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar ele alınırken, üreticilere çeşitli konularda teknik bilgilendirmeler yapıldı.
Tarım politikalarının oluşturulmasına ve ülkenin tarımsal istatistik altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayan çalışmaların, doğru ve güvenilir veri elde edilmesi amacıyla saha aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?