Vali Pehlivan sanayicilerle buluştu - Son Dakika
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Vali Pehlivan sanayicilerle buluştu

05.08.2022 11:10
Vali Pehlivan sanayicilerle buluştu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri ile bir araya geldi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri ile bir araya geldi.

İlki geçtiğimiz ay düzenlenen ve önümüzdeki aylarda sürdürülecek olan toplantılara Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, yönetim kurulu üyeleri Halit Altun, Seyfetullah Işık, Kürşad Haddat, Denetim Kurulu üyeleri Hasan Yıldırım ve Yılmaz Akyüz, Bölge Müdürü Halil Yılmaz ile sanayiciler katıldı. Bölgedeki bir kağıt fabrikasında gerçekleşen toplantıda Vali Pehlivan, sanayicilerin istek ve önerilerini dinleyerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantı sonrasında bir açıklama yapan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz sanayici buluşmalarının ikincisini Valimizin başkanlığında yaptık. Önümüzdeki süreçte de sık sık tekrarlayacağımız bu toplantılar ile MTOSB sanayicilerimizi Valimiz ile bir araya getirerek istek ve önerilerini aktarmalarını sağlayacağız. Valimize gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet daha sonra bölgede faaliyet gösteren bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ali Hamza Pehlivan, Mersin, Tarsus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Pehlivan sanayicilerle buluştu - Son Dakika

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