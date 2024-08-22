Mersinli Balıkçılar Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mersinli Balıkçılar Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Mersinli Balıkçılar Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Mersinli balıkçılar, av yasağının sona ermesine yaklaşırken yeni sezon için teknelerini bakıma alıyor. Akdeniz'de 15 Eylül'de başlayacak av sezonuyla beraber bolluk yaşanması bekleniyor.

22.08.2024 10:01
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Mersinli balıkçılar, av yasağında sona yaklaşılırken yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Akdeniz'de 15 Eylül'de başlayacak av sezonuyla beraber tezgahlarda bolluk yaşanması beklenirken, Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda karaya çekilen teknelerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Akdeniz'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 15 Eylül itibarıyla sona erecek. Akdeniz'de av sezonunun kapanmasıyla ekmek teknelerini bakıma alan Mersinli balıkçıların mesaisi ise sürüyor. Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda karaya çekilen teknelerde kalafat, tamir, macun ve boya işlemleri yapılıyor. Balıkçılığın önemli bir ekonomik getiri sağladığı Mersin'de, hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 15 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyecek.

"Yakıt konusunda indirim bekliyoruz"

Karaduvar Mahallesi Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Adnan Dengiz, geçen sezonun güzel geçtiğini belirterek, bu sezonun daha iyi olmasını temenni ettiklerini söyledi. Üyelerinin teknelerini karaya çekerek sezon öncesi bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Deniz, 15 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle balıkçıların 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacaklarını belirtti.

Bölgede yoğunlukla sardalya ve kefal avlandığını vurgulayan Dengiz, "Açık denizde bazı çeşitler de var. Arada bir kolyos, torik gibi balıklar da çıkıyor. Ama genelde bizim balığımız sardalya. Bu sene beklentimiz bir önceki seneden daha iyi olması yönünde. Ancak özellikle yakıt konusunda bazı sıkıntılarımız var. Tamam balık yakalıyoruz, güzel fakat balığın fiyatı ile gider bir olmuyor; giderimiz daha fazla. Büyük teknelerde 25'e yakın bazılarında 30 işçi var. Bunlara aidat ödeyeceksin, pay vereceksin, mazot sıkıntısı var, ağ işi derken biraz sıkıntı çekiyoruz" dedi.

Devletin küçük ölçekli balıkçılara destek verdiğini ancak artık bunun yetmediğini savunan Dengiz, yakıt konusunda indirim beklediklerini kaydetti.

Son günlerde deniz suyu sıcaklığında meydana gelen artışın balıkları olumsuz etkilediğini de dile getiren deniz, kimi balıkların sıcaktan baygın hale geldiğini ifade ederek, "Denizin sıcaklığı 30 dereceyi geçti. Bu da balığa zarar veriyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersinli Balıkçılar Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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