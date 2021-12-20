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Meslek lisesi 4 yılda 15 milyon TL'den fazla ciro yaptı - Son Dakika

Meslek lisesi 4 yılda 15 milyon TL'den fazla ciro yaptı

20.12.2021 15:57
Meslek lisesi 4 yılda 15 milyon TL'den fazla ciro yaptı

Günde 50 ton dezenfektan ve temizlik malzemesi üreten Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı, ürettiği ürünlerden 4 yılda 15 milyon 300 bin TL'lik ciro elde etti.

Günde 50 ton dezenfektan ve temizlik malzemesi üreten Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı, ürettiği ürünlerden 4 yılda 15 milyon 300 bin TL'lik ciro elde etti. Okul ayrıca yeni proje olarak ıslak mendil gibi tek kullanımlık dezanfektanlı mendil üretecek.

1989 yılında sadece kimya teknolojisi alanının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 15 m2 gibi küçük bir yerde kurulan üretim atölyesinde ilk zamanlarda 3 çeşit ürünle başlanan üretim macerası, 2019 yılından itibaren bağımsız bir alanda kurulan 1500 m2 kapalı, 3 bin 500 m2 açık alan olmak üzere toplam 5000 m2 alana sahip devasa bir üretim tesisine dönüştü.

Alkol bazlı el antiseptiği için biyosidal ruhsatı alan ilk ve tek okul Atakum MTAL

2013 yılından itibaren tüm üretimlerinin ilgili kurumlara bildirimlerini yaparak yasal izinlerini alan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye genelinde üretim yapan okulları içerisinde tüm izinleri alınmış tek okul olma unvanına sahip oldu. 2018 yılında ise ilk markasının patentini alarak "ATA Kimya" markası ile daha da güçlendi. Pandemi sürecinde meslek liselerinin önemi bir kez daha ortaya çıkarken bu süreçte meslek liseleri Milli Eğitim Bakanlığı talimatlarıyla hızlı bir şekilde üretime başladı. Pandemi başlangıcında yüzey dezenfektanı ile başlayan üretim süreci, zamanla el dezenfektanı üretimini de gerçekleştirerek ihtiyaca cevap verdi. Okul bu süreçte alkol bazlı el antiseptiği için biyosidal ruhsatı alan ilk ve tek okul olma özelliğini de kazandı.

4 yılda 15 milyon 300 bin TL ciro

Okulun Kimya Teknolojisi Alanı ayrıca döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl 5 milyon TL ciroya ulaşan okul, bu yıl da okullardaki bulaş riskine karşı çok büyük bir misyon üstlendi. Korona virüsle mücadele kapsamında kurumların antibakteriyel dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalışan okul, arı gibi çalışarak dezenfektan üretiyor. Kimya Teknolojisi Alanı'nda bulunan öğretmen ve öğrenciler şimdiye kadar Samsun'daki tüm okulların ve Karadeniz'deki birçok okulun dezenfektan ve temizlik maddesi ihtiyacının çoğunu karşılarken, talepte bulunan diğer okulların ihtiyacını karşılamak için de hiç durmadan üretim gerçekleştiriyor. Okul ayrıca kaliteden asla taviz vermeyen üretim anlayışı sayesinde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çalışıyor. Kalite odaklı üretim anlayışının getirdiği kazanımla yıllık ciro da sürekli artıyor. 2018 yılında 1 milyon 600 bin TL civarında olan ciro, 2019 yılında 3 milyon 700 bin TL, 2020 yılında 5 milyon TL olarak gerçekleşti. Okul, 2021 yılının bitimine az bir süre kala geçen yıl ile aynı oranda ciro yapılmasını bekledikleri bilgisini verdi.

'Tek Kullanımlık Dezenfektanlı Mendil Üretim Projesi' desteklenmeye uygun görüldü

2020 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ar-Ge Proje Okulları kapsamına dahil edilen Atakum MTAL, ürettikleri ürünlerin kalite kontrolünü sağlamak ve yenilikçi ürünler ortaya koymak için Ar-Ge laboratuvarı oluşturma projesi başlattı. Proje kapsamında bakanlık tarafından gönderilen 150 bin TL değerindeki ödenek ile laboratuvarın altyapı çalışmaları yapıldı. Bununla beraber laboratuvar tezgahları, çeker ocak, kimyasal malzeme dolabı ve sterilezatör alınarak yaklaşık 50 m2 büyüklüğünde bir laboratuvar oluşturuldu. Ar-Ge Proje Okulları kapsamında bakanlık tarafından desteklenmeye uygun görülen bir diğer proje de 'Tek Kullanımlık Dezenfektanlı Mendil Üretim Projesi' oldu. Bu proje kapsamında mendil katlama ve paketleme makinası alındı. Üretim ve pazarlama çalışmaları devam ediyor.

Okul, kalite ispatı olarak ISO 14001: 2005, ISO 45001: 2018, ISO9001: 2015, ISO 10002: 2018 sertifikaları aldı. Oluşturulan Ar-Ge laboratuvarı sayesinde yenilikçi ürünler üretimi için ATA Lider, akredite laboratuvar olarak yapacağı analizler için ATA Kimyacı ve sektörde kalıcı bir yer edinmesi ve rekabetçi bir kurum olması için ise ATA Öncü markaları oluşturdu ve tescillendi. - SAMSUN

Meslek lisesi 4 yılda 15 milyon TL'den fazla ciro yaptı
Meslek lisesi 4 yılda 15 milyon TL'den fazla ciro yaptı
Meslek lisesi 4 yılda 15 milyon TL'den fazla ciro yaptı
Meslek lisesi 4 yılda 15 milyon TL'den fazla ciro yaptı
Meslek lisesi 4 yılda 15 milyon TL'den fazla ciro yaptı

Anadolu Lisesi, Türk Lirası, Samsun, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meslek lisesi 4 yılda 15 milyon TL'den fazla ciro yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Meslek lisesi 4 yılda 15 milyon TL'den fazla ciro yaptı - Son Dakika
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