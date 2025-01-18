Mesleki Yeterlilik Belgeleri 3 Milyona Yaklaşıyor

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınav sonuçları doğrultusunda düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısının 3 milyona yaklaştığını açıkladı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Vadeli Program hedeflerinde de yer aldığı şekilde işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirdiklerini kaydetti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınav sonuçları doğrultusunda düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısının 3 milyona yaklaştığını belirten Işıkhan, "Dünyada çalışma hayatının hızla dönüşüme uğradığı bu dönemde çağımızın ve geleceğin mesleklerini şekillendirmeye, ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli işgücümüzü yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - ANKARA