Meta, 10 yılın en yavaş gelir artışını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Meta, 10 yılın en yavaş gelir artışını bildirdi

28.04.2022 00:21
Meta, 10 yılın en yavaş gelir artışını bildirdi

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, yüzde 7 ile şirketin halka arz edildiği 2012'den bu yana en yavaş artışı gösterdi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, yüzde 7 ile şirketin halka arz edildiği 2012'den bu yana en yavaş artışı gösterdi.

Meta, 2022'nin ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin 2022'nin ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 27,9 milyar dolara çıktı. Meta, 2021'in aynı döneminde 26,2 milyar dolar gelir elde etmişti. Böylece şirket halka arz edildiği 2012'den bu yana en yavaş gelir büyümesini bildirdi.

Meta'nın net karı ise ilk çeyrekte yüzde 21 azalış göstererek 7,5 milyar dolara geriledi. Meta, 2021'in ocak-mart döneminde 9,5 milyar dolar kar açıklamıştı.

Şirketin 2021'in ilk çeyreğinde 3,30 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,72 dolara indi.

Facebook'un kullanıcı sayısında artış

Meta çatısı altındaki Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında ise bu dönemde artış kaydedildi.

Günlük aktif kullanıcı sayısı, mart ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 4 artarak 1,96 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 3 artışla 2,94 milyar oldu.

Meta'dan yapılan açıklamada, 2022'nin ikinci çeyreğinde gelirin 28-30 milyar dolar aralığında olmasının beklendiği bildirildi.

Yavaşlayan gelir artışına rağmen beklenenden iyi gelen kullanıcı sayısının etkisiyle Meta'nın hisseleri, New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde yüzde 16'nın üzerinde değer kazandı.

YORUMLAR
500
Boeing bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolar zarar etti Boeing bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolar zarar etti ABD'de mal ticareti açığı martta rekor seviyeye ulaştı ABD'de mal ticareti açığı martta rekor seviyeye ulaştı

Instagram, Facebook, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Meta, 10 yılın en yavaş gelir artışını bildirdi - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
00:04 Muğla'da foseptik çukuruna giren 4 kişi metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:28 Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonundaki 'kilit' kelimesinin anlamını açıkladı!
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
22:59 Ece Ronay'dan takipçisine sütyen yanıtı!
22:44 Muğla'nın Marmaris ilçesindeki endemik çiçeği koparmanın cezası 110 bin lira!
22:42 Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 00:27:32. #1.12#
SON DAKİKA: Meta, 10 yılın en yavaş gelir artışını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement