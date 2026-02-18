Meta ve Nvidia'dan Stratejik Ortaklık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meta ve Nvidia'dan Stratejik Ortaklık

18.02.2026 01:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meta, yapay zeka altyapısını güçlendirmek için Nvidia ile uzun vadeli ortaklık kurdu.

NEW ABD'li teknoloji devlerinden Meta, uzun vadeli yapay zeka altyapı yol haritasını ilerletmek üzere Nvidia ile çok yıllık stratejik bir ortaklığa gittiğini duyurdu.

Meta'dan yapılan açıklamada, Nvidia teknolojisinin geniş ölçekli kullanımının, şirketle mevcut ilişkiyi daha da güçlendireceği belirtilerek, Meta'nın yapay zeka eğitimi ve çıkarımına optimize edilmiş veri merkezlerinin kurulmasını ve temel işleri destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, bu gelişmelerin watt başına performansta da önemli iyileştirmeler sağlayarak, daha verimli ve büyük ölçekli yapay zeka operasyonlarını destekleyeceğine dikkat çekildi.

Meta'nın ayrıca WhatsApp mesajlaşma uygulaması için "Nvidia Confidential Computing" kullanacağı bildirilen açıklamada, böylelikle platform genelinde yapay zeka destekli özellikleri mümkün kılacağı ve kullanıcı verilerinin gizliliğini sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, Meta'nın yapay zeka ölçeğinde ağ iletişimi sağlamak, öngörülebilir, düşük gecikmeli performans sunarken kullanım oranını en üst düzeye çıkarmak ve hem operasyonel hem de enerji verimliliğini artırmak için altyapısı genelinde "Nvidia Spectrum-X Ethernet ağ platformunu" kullanacağı aktarıldı.

Meta'nın açıklamasında, Nvidia ile işbirliğinin bir parçası olarak, iki şirketin mühendislerinin dünya çapında milyarlarca kişi tarafından kullanılan yeni yapay zeka yeteneklerinin performansını ve verimliliğini artırmak için temel iş yüklerindeki en son teknoloji yapay zeka modellerini optimize edeceği ve hızlandıracağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, "Vera Rubin" platformlarını kullanarak en ileri seviye kümeler inşa etmek ve dünyadaki herkese kişisel süper zeka sunmak için Nvidia ile ortaklıklarını genişletmekten heyecan duyduklarını belirtti.

Nvidia CEO'su Jensen Huang da hiçbir şirketin Meta'nın ölçeğinde yapay zekayı konuşlandırmadığını ifade ederek, şirketin milyarlarca kullanıcı için dünyanın en büyük kişiselleştirme ve öneri sistemlerini desteklemek için öncü araştırmaları endüstriyel ölçekli altyapıyla entegre ettiğini kaydetti.

Huang, merkezi ve grafik işleme birimleri, ağ altyapısı ve yazılım genelinde derin ortak tasarım yoluyla, bir sonraki yapay zeka sınırının temelini inşa ederken Nvidia'nın tüm platformunu Meta'nın araştırmacı ve mühendislerine sunacaklarını aktardı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meta ve Nvidia'dan Stratejik Ortaklık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

00:24
Fahrettin Koca’nın paylaşımı Meloni’nin hoşuna gitmeyecek
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek
23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 02:02:00. #7.11#
SON DAKİKA: Meta ve Nvidia'dan Stratejik Ortaklık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.