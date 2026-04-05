İşte Özkan Yalım'ın Dubai'de sevgilisiyle alem yaptığı anlar

İşte Özkan Yalım'ın Dubai'de sevgilisiyle alem yaptığı anlar
05.04.2026 20:54
İşte Özkan Yalım'ın Dubai'de sevgilisiyle alem yaptığı anlar
Ankara'da otel odasında sevgilisiyle gözaltına alındıktan sonra rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Yalım'ın Dubai'de sevgilisiyle eğlendiği, yasaklı madde kullandığı görüldü.

Rüşvet soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda Ankara'daki bir otel odasında sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan, ardından tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili son görüntüler dikkat çekti.

YALIM, SEVGİLİSİYLE DUBAİ'YE GİTMİŞ

Yalım'ın bir sevgilisiyle Dubai'de birlikte eğlendiği anlar ortaya çıktı. Görüntülerde uyuşturucu kullanıldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yalım, 31 Mart tarihinde ise İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini duyurmuştu. Emre, "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesine karar verildi" ifadelerini kullanmıştı. Ardından CHP Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etmişti.

Süreç kapsamında ise Uşak Valiliği, tutuklanan Yalım yerine belediye başkanvekili seçiminin 6 Nisan'da saat 14.00'te Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Alem değil o sosyal görev başkan belediye çalışanının mutluluğu için çalışıyor siz ne anlarsınız yobazlar 88 8 Yanıtla
  • hr666k52wp hr666k52wp:
    baya gezip yiyip içmiş takılmışlar Dubai bile bombalandı nasıl bir düz taban bunlar :) 55 1 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    eseri biri temizledi herhalde İstanbul daha güzel olacak şimdi 38 1 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    eser ortalarda yok biri hakladı herhalde:) 24 2 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    24 senedir iki tane olaydan bahsediyorsunuz ikisi de yalan 1 1
  • Hüseyin Saraç Hüseyin Saraç:
    Hani nedemişti bir vekil birkereden bişey olmaz birde şu Aydın sultan hisse belediye başkanının görütü leri yok mu 1 2 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Öyle bir söz yok gtünüzden uydurmayin 2 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
