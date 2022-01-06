Metal sendikası MESS'in teklifini görüşecek

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pervin Kavlak, Cumartesi günü Bursa'da katılacağı genel kurulda MESS'in yeni teklifi de görüşülecek.

Ekim ayında bu yana anlaşamayan Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası arasındaki görüşmeler sürüyor. MESS, daha önce sunduğu yüzde 17'lik zam teklifini yüzde 21'e çıkarttı. MESS yaptığı açıklamada, "1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak ilk 6 ay için yüzde 21 olan ücret artışı teklifi ile, ikinci 6 aylık enflasyon artışı birlikte değerlendirildiğinde, yıllık yüzde 50'nin üzerinde bir artışa tekabül eden bir teklif yaptık" dedi.

8 Ocak Cumartesi günü toplu sözleşme görüşmelerinde kritik bir adım atılacak. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pervin Kavlak, Bursa 3.Nolu Şubesinin gelen kuruluna katılacak. Burada binlerce temsilci ile görüşme yapacağı beklenen Kavlak'ın talepleri masaya yatıracağı öğrenildi.

MESS'ten açıklama

MESS kamuoyu ile paylaştığı son açıklamasında, devam eden toplu iş sözleşmeleri sürecinde gelinen noktayı şu şekilde değerlendirdi: "MESS olarak 1 Eylül 2021'den itibaren geçerli olmak üzere ilk 6 ay için yüzde 17 olan ücret artışı teklifimizi, yüzde 21 olarak revize ettik. Sözleşmenin ikinci 6 ayında da enflasyon oranında zam yapacağız. Dolayısıyla şu ana kadar fiilen gerçekleşmiş olan 4 aylık (Eylül- Aralık 2021 dönemi için) yüzde 21,89'luk enflasyon oranı dikkate alındığında, Ocak-Şubat 2022 döneminde minimum seviyeden bile enflasyon gerçekleşse, toplamda yıllık yüzde 50'nin üzerinde bir teklif sunuyoruz. Buna rağmen; kamuoyunda eksik veya yanlış bilgi ile sadece ilk 6 ay için verilen teklifin yıllık artış olarak değerlendirildiğini ve sosyal medyadan çeşitli kişi ve kurumlar tarafından bu şekilde hatalı olarak paylaşıldığını görüyoruz. MESS olarak bu süreci çok hassas yürütüyor, tüm çalışanlarımızı ve işverenlerimizi düşünerek ortak bir zeminde buluşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rekabet ortamı içerisinde istihdamı korurken, herkes için sürdürülebilir refah sağlamak en önemli önceliğimiz. Bu amaçla, her zaman olduğu gibi, çalışma barışını koruyarak, sektörümüzün ve ülkemizin önünü açacak bir sözleşmeyi muhatabımız üç sendika ile masa başında uzlaşıyla imzalamak istiyoruz." - İSTANBUL