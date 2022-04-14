Metaverse'te yerini alan ilk Türk firma! Haziranda mağaza açıyorlar - Son Dakika

Haberler.com'un YouTube kanalının bu haftaki konuğu bünyesinde Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Orakçıoğlu, "Damat Tween'in kuruluş hikayesini ve bir handa tuttukları dükkanla başlayıp günümüze kadar nasıl geldiklerini anlattı.

METAVERSE'TE YERLERİNİ ALAN İLK TÜRK FİRMASI

Günümüzde bir dünya markası haline gelen Damat Tween'in sadece yurt dışında 80 ülkede 211 mağazası bulunuyor. Dünya trendlerini ve teknolojiyi yakından takip eden firma, kendini yenilemeyi de ihmal etmiyor. Bu kapsamda çağımızın çılgınlığı metaverse'te de yerlerini aldılar. Hatta bu alanda Türkiye'de bir ilkler.

HAZİRANDA METAVERSE'TE MAĞAZASINI AÇIYOR

Damat Tween metaverse'te NFT koleksiyonu yapan ilk firma. Aynı zamanda haziran ayında metaverse'te mağazasını açan ilk Türk markası olacak.

MÜŞTERİLER MAĞAZAYA GİTMEK ZORUNDA KALMAYACAK

Damat Tween metaverse mağazası ile müşteriler de artık ev ya da ofis gibi bulundukları mekanlardan çıkarak mağazaya gitmek ve vakit kaybetmek zorunda kalmayacak. Markanın ayrıcalıklı müşterileri, diledikleri lokasyondan Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality -AR) ve Sanal Gerçeklik (Virtual Reality - VR) teknolojileri ile metaverse mağazasında sanal gezinti yaparak Damat Tween koleksiyonlarını tüm özellikleri ile inceleyebilecek, istedikleri kıyafeti, istedikleri bedende sanal kimliklerine giydirme fırsatı yakalayacak. Beğendikleri ürünleri online olarak satın alarak alışverişlerini tamamlayabilecek.