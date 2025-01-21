Metro Türkiye, 8. Kez 'En İyi İşveren' Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Metro Türkiye, 8. Kez 'En İyi İşveren' Ödülünü Aldı

Metro Türkiye, insan kaynakları politikalarıyla 8. kez 'Top Employer' ödülüne layık görüldü.

21.01.2025 11:46
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Metro Türkiye, geliştirdiği insan kaynakları politikalarındaki stratejileri ve yenilikçi uygulamalarıyla Top Employers Institute tarafından 8'inci kez "Top Employer" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre,Metro Türkiye, yaklaşık 4 bin 500 çalışanının memnuniyetini ve gelişimini önceliklendiren yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla, küresel düzeyde saygın kuruluşlar arasında yer alan Top Employers Institute tarafından "En İyi İşveren" ödülüne layık görüldü. Şirket, kendi sektöründe bu ödüle üst üste 8'inci kez layık görüldü.

Metro Türkiye, insan kaynakları süreçlerini değerlendiren ve enstitü tarafından uygulanan 6 ana başlık ve 20 farklı kategoriden oluşan 300'ü aşkın soruluk denetimden başarıyla geçti. İnsan odaklı strateji, çalışma ortamı, yetenek kazanımı, öğrenme, çalışan refahı ve çeşitlilik gibi alanlardaki faaliyetleriyle yüksek değerlendirme alan şirket, bu alandaki yetkinliğini bir kez daha kanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Sevda Çetinkaya, insan kaynakları alanındaki çalışmalarını "mükemmel kurum kültürü ve çalışan deneyimi yaratma" vizyonuyla sürdürdüklerini belirtti.

Metro Türkiye olarak küresel vizyon, misyon ve kurum değerleriyle paralel bir işveren markası oluşturduklarını aktaran Çetinkaya, çalışanlarının farklılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri çalışma ortamları ve kariyer yolculuklarında önemli kazanımlar sağlayabilecekleri uygulamalara destek verdiklerini kaydetti.

Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Çalışanlarımızın kendileri gibi oldukları, kabul gördükleri global ilkelerle kurulu bir iş kültürü sunuyoruz. 'Mutfağımızda Eşitlik Var' inisiyatifimizle, tüm iş kollarımızda fırsat eşitliğini savunuyor, bu doğrultuda çalışanlarımızı güçlendirecek sistemler kuruyoruz. Çalışan esenliğine büyük önem veriyor, Kariyer&Entelektüel, Fiziksel&Duygusal, Finansal ve Sosyal&Kültürel Alan olmak üzere birçok destekleyici uygulama sunuyoruz. 'Tek Metro' vizyonumuzla, birlikte yarattığımız ortak kurum kültürümüz ve gelişen çalışan deneyimimizle sektörümüze örnek oluyoruz. Bu yaklaşımımız ve uygulamalarımız sayesinde Top Employer ödüllerini, sektörümüzde üst üste 8. kez alan tek şirket olmaktan gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Metro Türkiye, 8. Kez 'En İyi İşveren' Ödülünü Aldı - Son Dakika

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