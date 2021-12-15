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Michelin Türkiye'den 25'inci yıla özel kampanya - Son Dakika

Michelin Türkiye'den 25'inci yıla özel kampanya

15.12.2021 13:31
Michelin Türkiye'den 25'inci yıla özel kampanya

Michelin'in 31 Ocak 2022'ye kadar kış kampanyası devam ederken, Michelin Türkiye'nin 25'inci yılına özel ek bir kampanya daha devreye alındı.

Michelin'in 31 Ocak 2022'ye kadar kış kampanyası devam ederken, Michelin Türkiye'nin 25'inci yılına özel ek bir kampanya daha devreye alındı.

Michelin Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, 31 Aralık'a kadar Michelin yetkili bayilerinden, Euromaster servis noktalarından ve michelin.com.tr üzerinden 4 adet Michelin lastik satın alanlar, Paris tatilinden 5 bin liralık hediye çekine, Bibendum peluş oyuncaktan kupaya kadar hediye kazanma şansı yakalarken, 600 liraya varan araç bakım ve servis fırsatından da yararlanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, tek seferde toplamda 4 adet Michelin marka lastik alışverişi yaparak www.michelin.com.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra çekiliş hakkı elde edecek.

25'inci yıla özel düzenlenen ek kampanya ile bir kişi çift kişilik Paris tatili ve bu tatil kapsamında 2 gece konaklama, Michelin yıldızlı restoranda akşam yemeği, vize, uçak bileti ve transfer imkanına kavuşurken, 25 kişi Trendyol'dan 5 bin liralık hediye çeki, 250 kişi Bibendum peluş oyuncak ve kayıt olan ilk 2 bin 500 kişi ise Michelin kupası kazanacak.

Öte yandan, kampanya kapsamında, Michelin yetkili satıcıları, Euromaster servis noktaları ve michelin.com.tr üzerinden tek seferde 4 adet Michelin lastik satın alan sürücüler, rot-balans ayarı, lastik montajı, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra motor yağı ve filtre değişimi, fren sistemi bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu, ilave lastik garantisi ve cam tamiri gibi araç bakım hizmetleri için 600 liraya varan servis indiriminden faydalanabilecek.

Michelin, Türkiye, Paris, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Michelin Türkiye'den 25'inci yıla özel kampanya - Son Dakika Ekonomi


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