Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksi kasımda 51'e çıkarak beklentiyi aştı - Son Dakika
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Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksi kasımda 51'e çıkarak beklentiyi aştı

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Michigan Üniversitesi'nin ölçtüğü tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre 3 puan artarak 51'e yükseldi ve 48,1 olan piyasa beklentisini aştı. Düşük ve orta gelirli tüketicilerde güven artarken büyük hisse senedi portföylerine sahip tüketicilerde güven geriledi.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda 51'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin kasım ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla 3 puan artarak 51 seviyesine yükseldi.

Piyasa beklentisi tüketici güven endeksinin bu dönemde 48,1 değerini alması yönündeydi. Tüketici güven endeksi ekimde 48 olarak kaydedilmişti.

Amerikalı tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini ölçen ekonomik koşullar endeksi, kasımda 4,3 puan artışla 51 değerine ulaştı.

Tüketicilerin gelecekteki ekonomik koşullara ilişkin öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2,1 puan artarak 50,9'a çıktı.

Enflasyon beklentileri düştü

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 4,7'den yüzde 4,3'e geriledi.

Mevcut seviye, ABD ile İran arasındaki gerilimin başlamasından önce şubatta kaydedilen yüzde 3,4'lük seviyenin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi. Bu oran da 2024'te görülen yüzde 2,8 ila yüzde 3,2 aralığının üzerinde kalmaya devam etti.

Hayat pahalılığı kaygıları öne çıktı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin düşük ve orta gelirli kesimde artarken, pay piyasalarındaki nispeten çalkantılı geçen dönemin ardından büyük hisse senedi portföylerine sahip olan tüketicilerde güvenin gerilediğini belirtti.

Tüketici yorumlarının olası bir yapay zeka balonuna ilişkin artan endişeleri ortaya koyduğuna işaret eden Hsu, yine de yapay zekaya dair endişelerin toplum genelindeki hayat pahalılığı kaygılarının yanında sönük kaldığını kaydetti.

Hsu, tüketicilerin yaklaşık yüzde 57'sinin yaşam standartlarının yüksek fiyatlar nedeniyle aşındığını belirttiğini aktardı.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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