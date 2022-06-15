Milas TMO Hububat alımlarına başladı - Son Dakika
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Milas TMO Hububat alımlarına başladı

15.06.2022 11:38
Milas TMO Hububat alımlarına başladı

Milas, Bodrum ve Yatağan ilçelerindeki hububat üreticileri ellerindeki hububatları Milas Toprak Mahsulleri Ofisi'ne üç gün önceden randevu alarak teslim edebilecek.

Milas, Bodrum ve Yatağan ilçelerindeki hububat üreticileri ellerindeki hububatları Milas Toprak Mahsulleri Ofisi'ne üç gün önceden randevu alarak teslim edebilecek.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak yaptığı açıklamada, "İlimizde hububat üretiminin bir kısmı hayvancılıkta yeşil ot olarak kullanılsa da dane olarak üretim yapan ve bunu pazarlayan çiftçilerimiz var. Bizler de bu çiftçilerimizin kendini güvende hissedecekleri bir kurum olan Milas TMO ile girişimlerde bulunduk. Milas TMO çiftçilerimizden hububat alımı gerçekleştirecek. Milas olmak üzere Bodrum ve Yatağan İlçelerimizde bulunan çiftçilerimizin ilk önce haftanın ilk üç iş günü yani Milas TMO'yu arayarak randevu talebini oluşturması gerekiyor. Talep oluşturulduktan sonra gerekli müracaatlar yine Milas TMO'ya yapılacaktır. Üç ilçemizden yaklaşık 21 bin dekar alanda toplam 8 bin ton hububat üretimi tahmin ediyoruz. Buna ilave olarak Seydikemer İlçemizde de gerekli taleplerin değerlendirilmesi için girişimlerde bulunduk. Üreticimiz yeter ki üretsin. Devlet çiftçimiz her zaman yanında olmaya devam edecektir" dedi.

"Anız yakmak suçtur"

Hububat hasadı ile birlikte anız yangınları ile ilgili gerekli uyarılarda bulunan İl Müdürü Saylak, hem toprağı hem topraktaki canlıları yok eden ilkel mücadele yöntemi anız yakmanın bir suç olduğunu hatırlattı. Çevreye ve ormana verebileceği zararlara da değinen Saylak; çiftçilere anız yakmamaları konusunda uyarıda bulundu. - MUĞLA

YORUMLAR
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Özer Matlı: 'Hububat alımlarının TMB üzerinden yapılmasını piyasanın regüle edilebilmesi adına destekliyoruz' Özer Matlı: 'Hububat alımlarının TMB üzerinden yapılmasını piyasanın regüle edilebilmesi adına destekliyoruz' TMO'nun buğday ve arpa üreticisi çiftçiye destekleri anlatıldı TMO'nun buğday ve arpa üreticisi çiftçiye destekleri anlatıldı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milas TMO Hububat alımlarına başladı - Son Dakika

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