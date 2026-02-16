Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı Sonuçları

SAHA İstanbul koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kümelenme desteği kapsamında yürütülen Milli Havacılık Endüstrisi Kümelenmesi - SAHA MİHENK faaliyetleri çerçevesinde "3. Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı" kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen üç etkileşimli panelin sonuç ve çıktıları açıklandı.

Üretim ve AR-GE süreçlerinden kalite standartlarına, küresel rekabetten ihracat stratejilerine kadar geniş bir yelpazede sektörün öncelikleri değerlendirildi.

"Üretim, Tasarım ve Ar-Ge" süreçlerine odaklanan, savunma ve havacılığa üretim yapan veya yapmak isteyen firmalara yönelik ilk panelde, "Kalite bir departman değil, kurumsal bir kültürdür." yaklaşımı öne çıktı."

Panel moderatörü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İsmail Musab Gülaçar, panelin sonuç bildirisini açıkladı. Gülaçar, tasarımdan üretime geçişin en kritik eşik olduğunu vurgularken, tasarım doğrulamasının tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Gülaçar, standartların bir yük değil, gelişim aracı olduğu dile getirirken, tedarikçi seçiminin yanı sıra tedarikçi geliştirmenin de stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Üretilebilirlik, montaj edilebilirlik, proses tanımları ve seri üretime uygunluğun erken safhada ele alınması gerektiği belirtilen panelde, izlenebilirlik, distribütör yönetimi, sahte parça riski ve hammadde izlenebilirliği eksikliğinin kritik risk alanları olduğu vurgulandı. Bu risklerin tüm ekosistem tarafından birlikte ele alınması gerektiği ifade edildi. Panelin ortak mesajı ise başarının ana yüklenici, tedarikçi ve kurumlar arası iş birliğiyle "topyekun" mümkün olduğu yönünde oldu.

Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanı Ebubekir Elçin'in yaptığı "Kalite Standartları ve Sertifikasyon" panelinde, AS9100 belgesi almak isteyen veya mevcut belgesini sürdürülebilir kılmayı hedefleyen firmalara ve alt yüklenicilere devletin destek mekanizmaları ele alındı.

Elçin, panel çıktılarını sunduğu konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın EYDEP programı başta olmak üzere çeşitli desteklerle KOBİ ve alt yüklenicilerin yanında olduğunu belirtti. Ebubekir Elçin, "Nasıl standart küreselse, güven de küreseldir." anlayışı çerçevesinde denetimlerin amacının eksik bulmak değil kurumsal öğrenmeyi sağlamak olduğunu ifade etti. Elçin, belge almanın değil, belgenin sürdürülebilirliğinin esas olduğunu kaydetti.

Panelistler, firmaların kalite standartlarını ve uluslararası oyuncu olma hedefini stratejik öncelik haline getirmesi gerektiğini vurguladı. Panelde insan faktörü, iyileştirici faaliyetler ve kalite kültürünün kurumsallaşması, sürdürülebilir sertifikasyonun temel unsurları arasında gösterildi.

Ticaret Bakanlığı Makine ve Otomotiv İhracatı Daire Başkanı Mehmet Elbir moderatörlüğündeki "Küresel Rekabet ve İhracat" konusuna odaklanan üçüncü panelde ise üretim ve sertifikasyon süreçlerini tamamlayarak ihracat aşamasına gelen firmalar için yol haritası ortaya konuldu.

Panel çıktılarını açıklayan Elbir, ihracatta temel prensipleri, müşteriye güven vermek, gerçekçi çözümler sunmak ve uzun vadeli stratejik ilişkiler kurmak olarak sıraladı, ürünün potansiyel müşteri karşısında doğru konumlandırılması gerektiğini vurguladı.

Elbir, geniş destek ağı ve mevzuata rağmen KOBİ düzeyindeki firmaların yanında durduğunu ve gerektiğinde kefil olduğunu gösteren daha görünür destek mekanizmalarına ihtiyaç bulunduğunu da ifade etti.

Panelde, sertifikasyon yolculuğunda yüksek test maliyetlerinin önceden planlanması, iç ve dış pazar dengesinin doğru kurulması ve fırsat yönetiminde matris yaklaşımıyla önceliklerin belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Panelde ayrıca savunma ve ihracat alanında Türkiye'nin yerli ve millilik oranlarında önemli mesafe kat ettiği belirtilirken, sürdürülebilir ihracat başarısının yalnızca ürün satmakla değil, kurumsal olgunluk, operasyonel sürdürülebilirlik ve finansman kapasitesiyle mümkün olduğu değerlendirildi.

Çalıştayın sonuç bildirgesinde, savunma ve havacılık ekosisteminin kalite kültürü, izlenebilirlik disiplini ve stratejik ihracat yaklaşımı temelinde bütüncül bir yapıyla güçlendirilmesinin sektörün küresel rekabet gücünü artıracağı vurgulandı.