Milli Parklar Döner Sermaye Yönetmeliği Değişti

Ekonomi

Döner sermaye bütçe gelirleri kapsamı dışında tutulan Milli Parklar Kanunu'na tabi alanlardaki turizm maksatlı izin irtifak bedelleri ile gayri safi yıllık gelir payları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Döner Sermaye Bütçesi geliri olarak tahsil edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin adı "Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği" olarak değiştirildi.

Döner sermaye bütçe gelirleri kapsamı dışında tutulan Milli Parklar Kanunu'na tabi alanlardaki turizm maksatlı izin irtifak bedelleri ile gayri safi yıllık gelir paylarının Doğa Koruma ve Milli Parklar Döner Sermaye Bütçesi geliri olarak tahsil edilmesine imkan verildi.

Değişiklikle milli park ve tabiat parklarında gerek Bakanlıkça gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığınca daha önce verilmiş olan turizm maksatlı izin, irtifak bedelleri ve gayri safi yıllık gelir payları ile proje maliyet bedelinin yüzde 3'ü oranındaki bedeller döner sermaye bütçesine gelir kaydedilecek.