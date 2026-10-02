Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Uzun, TEKNOFEST Güneydoğu'da konuştu: - Son Dakika
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Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Uzun, TEKNOFEST Güneydoğu'da konuştu:

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- "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde sıfırdan alıp yetiştirdiğimiz gençlerimiz, kardeşlerimiz şu anda artık TEKNOFEST'te başarı üretir noktaya gelmiş durumda. DENEYAP'ta öğretmenlik, jüri üyeliği yapar hale geldiler"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde yetiştirilen gençlerin, TEKNOFEST'te başarı üretir noktaya geldiğini belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinliğin üçüncü gününde, Küme Vakfı tarafından organize edilen KÜRE Konuşmaları kapsamında "Dahilik Çağında Ahilik" başlıklı panel düzenlendi.

Genel Müdür Uzun, burada yaptığı konuşmada, yapay zekanın metin, ses ve video üretiminde artık insanla ayırt edilemez bir noktaya geldiğine dikkati çekerek, bu alandaki tehdit ve fırsatlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Yapay zekayla birlikte insanlığın bir kırılmadan geçtiğini belirten Uzun, "Bu açıdan biraz daha fırsat penceresinden, optimist bakışı temsil ettiğini söyleyebilirim. Teknolojiyi doğru kullanırsak bizim hayatımızı kolaylaştıran, daha verimli hale getiren bir noktaya taşır. Doğru kullanmasak da o zaman kölesi haline geliriz." diye konuştu.

Uzun, yeni dönemde zanaat sahibi olan insanların önem taşıdığına işaret ederek, Bakanlık olarak uzun süredir bunun hazırlığı içinde olduklarını anlattı.

Beşeri sermayenin, yeni çağa hazır olması için çalıştıklarını belirten Uzun, "Bunu DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde başlatıyoruz. Deneyap, bu yetkinlikleri aldıktan sonra öğrencileri yapay zekayla, makine öğrenmesiyle, girişimcilikle, robotik kodlamayla daha da donatarak yeni döneme hazırlıyor. DENAYAP'tan sonra TEKNOFEST'e geliyorlar. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde sıfırdan alıp yetiştirdiğimiz gençlerimiz, kardeşlerimiz şu anda artık TEKNOFEST'te başarı üretir noktaya gelmiş durumda. DENEYAP'ta öğretmenlik, jüri üyeliği yapar hale geldiler." değerlendirmesinde bulundu.

KÜME Vakfının çalışmaları

Uzun, yapay zekanın etik çerçevesinin belirlenmesinin önemine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gözümüzün önünde bir soykırım gerçekleştiriliyor ve burada teknoloji aktif şekilde kullanılıyor. O yanlış kullanım örneği orada dururken 'Nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili model de burada', 'TEKNOFEST kuşağı bu yüzden var' diyoruz. Biz kendini bilen, kendi değerlerine sahip, bizim gibi düşünen insanların geliştirdiği teknolojiyle var olmak istiyoruz. 'Bu iş böyle yapılır'ı dünyaya göstermeliyiz. Tam da bu saikle Yapay Zeka Eylem Planı'mızı haziranda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıkladık. Şu an Türkiye'nin yapay zekanın geleceğiyle ilgili hangi adımları atacağını, neler yapacağını net şekilde dile getirdiği bir eylem planı var. Fark et, istifade et, üret ve yönet eksenleri çerçevesinde 16 eylemimizle eylem planımızı açıkladık ve yoğun şekilde şimdi bu eylem planını hayata geçirmek için çalışıyoruz."

Panelin temasına yönelik de değerlendirmede bulunan Uzun, "'Dahilik Çağında Ahilik' şekil değiştirdi, artık burada beklediğimiz mesleğin aktarılması değil kültürün, bakış açısının, vizyonun aktarılması. Burada kastımız medeniyet transferi. Bu manasıyla ben ne zaman Küme Vakfı'na gitsem bir portaldan geçip farklı bir alana geçiyormuşum gibi hissediyorum. KÜME Vakfı aslında bu işin altındaki medeniyet kökeninin, temelinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Teknolojinin ancak doğru ellerde üretilmesi durumunda sonuca ulaşabileceğimizi hatırlatıyor. Bizim yeni ahilik çağında gençlerimize asıl aktarmamız gereken bu ruh."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Uzun, TEKNOFEST Güneydoğu'da konuştu: - Son Dakika
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