Milyonlarca emeklinin maaş zammı için geri sayım başladı

Merkez Bankası'nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Nisan ayında enflasyonun yüzde 3,07 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, 4 aylık toplam enflasyon farkı daha da yükselecek. Aynı ankette mayıs ayı için yüzde 2,20, haziran ayı içinse yüzde 1,70 oranında aylık enflasyon öngörülüyor. Bu rakamlar, Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon farkının yüzde 17'yi aşabileceği yönünde sinyaller veriyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2025'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükselmişti. Temmuz zammıyla birlikte bu rakamın yeniden artması bekleniyor. Mevcut tahminler doğrultusunda, en düşük emekli aylığının 16.500 TL bandını aşabileceği değerlendiriliyor. 2025 yılının ilk çeyreği tamamlanırken, gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammına çevrildi. Ocak, Şubat ve Mart ayları itibarıyla kesinleşen yüzde 10,06'lık enflasyon verisi dikkate alındığında, zam oranının daha da artması bekleniyor.

TAHMİNLER %17,91'LİK OLACAĞI YÖNÜNDE

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon tahminleri, emeklilerin zam oranına dair güçlü ipuçları sunuyor. Anketteki tahminler ile birlikte 6 aylık toplam enflasyonun %17,91 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Bu da Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranının yaklaşık %17,91 olabileceği anlamına geliyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI HESAPLAMA YAPILIYOR

Memurlar ve memur emeklileri için zam hesaplaması biraz daha farklı işliyor. Mevzuata göre, memur maaşlarına 2025'in ilk yarısında %6, ikinci yarısında ise %5 oranında toplu sözleşme zammı yapılması öngörülüyor. Ancak bu zam oranları, gerçekleşen enflasyonun altında kalırsa memur ve memur emeklileri, aradaki farkı enflasyon farkı olarak maaşlarına yansıtacak. Yani temmuzda hem sözleşme zammı hem de enflasyon farkı uygulanabilecek.