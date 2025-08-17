Milyonlarca liralık dev AVM krizde! Dükkanların büyük bölümü boşaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Milyonlarca liralık dev AVM krizde! Dükkanların büyük bölümü boşaldı

Milyonlarca liralık dev AVM krizde! Dükkanların büyük bölümü boşaldı
17.08.2025 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel boyuttaki ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de de çok sayıda şirket iflas bayrağını çekerken tekstilin kalbi olan İstanbul Merter'de birçok dükkân kepenk indirdi. Yaklaşık 50 milyon dolara mal edilen ve aylık 1,25 milyon dolar kira geliri getirmesi beklenen Merter'deki Sentez AVM'de dükkanların büyük bölümü boşaldı.

İstanbul Merter'de 50 milyon dolara mal edilen ve aylık 1,25 milyon dolar kirası getirmesi beklenen Sentez AVM'de büyük bir kriz yaşanıyor.

DÜKKANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BOŞALDI

Türk hazır giyim sektörü de küresel ekonomik krizden olumsuz etkilenirken yaşanan gidişat sonrasında dev AVM'deki neredeyse tüm dükkanlar boşaldı.

YATIRIMLAR MISIR'A YÖNELDİ

Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'in haberine göre maliyetleri dengelemek için alıcı markaların teşvikiyle Mısır'a yönelen üretim yatırımları, İstanbul'un önemli merkezlerinden Laleli, Osmanbey ve Merter'de çok sayıda işyerinin boş kalmasına yol açtı. Uzmanlara göre bu durum, Türkiye tekstil sektöründe yaşanan krizin en somut göstergelerinden biri haline geldi.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca liralık dev AVM krizde! Dükkanların büyük bölümü boşaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 09:44:03. #7.11#
SON DAKİKA: Milyonlarca liralık dev AVM krizde! Dükkanların büyük bölümü boşaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.