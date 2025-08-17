Milyonlarca liralık dev AVM krizde! Dükkanların büyük bölümü boşaldı

İstanbul Merter'de 50 milyon dolara mal edilen ve aylık 1,25 milyon dolar kirası getirmesi beklenen Sentez AVM'de büyük bir kriz yaşanıyor.
Türk hazır giyim sektörü de küresel ekonomik krizden olumsuz etkilenirken yaşanan gidişat sonrasında dev AVM'deki neredeyse tüm dükkanlar boşaldı.
Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'in haberine göre maliyetleri dengelemek için alıcı markaların teşvikiyle Mısır'a yönelen üretim yatırımları, İstanbul'un önemli merkezlerinden Laleli, Osmanbey ve Merter'de çok sayıda işyerinin boş kalmasına yol açtı. Uzmanlara göre bu durum, Türkiye tekstil sektöründe yaşanan krizin en somut göstergelerinden biri haline geldi.
