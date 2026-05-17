Mısır'da Yeni Delta Projesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır'da Yeni Delta Projesi Açıldı

17.05.2026 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Sisi, çöl arazilerini tarıma kazandırmayı hedefleyen projeyi tanıttı.

Mısır'ın kuzeybatısındaki çöl arazilerini tarıma kazandırmayı amaçlayan "Yeni Delta" projesinin açılışı Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mısır Devlet Enformasyon Servisinin sosyal medya hesabından açılışa ilişkin açıklama yapıldı ve fotoğraflar paylaşıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta belgesel film "Yeni Delta" gösterildi ve konuşmalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Sisi, 3 numaralı Su Pompa İstasyonu ile buğday hasat alanını gezdi ve buğday verimiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sisi, açılışta yaptığı konuşmada, Mısır hükümetinin Yeni Delta projesi kapsamında yaklaşık 19 bin kilometrekare çöl arazisini ıslah etmeyi ve tarıma kazandırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Bölgesel ve uluslararası gerilimlerin enerji ile gıda güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerine ve kendi kendine yeterliliğin önemine işaret eden Sisi, proje kapsamında ayrıca yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Mısır'da gıda güvenliğini ve stratejik emtialarda kendi kendine yeterliliği artırmayı hedefleyen proje coğrafi olarak El-Buhayra, Giza ve Matruh illeri arasındaki bölgeyi kapsıyor.

Modern Mısır tarihinde tarım alanındaki en büyük yatay genişleme özelliğine sahip proje kapsamında çöl içlerine su pompalamak için 19 ana pompa istasyonu kuruldu, Delta bölgesinden "Yeni Delta"ya üçüncül (ileri) arıtılmış tarımsal drenaj suyunu taşımak için 150 kilometrelik boru hattı kazıldı.

Projeyle buğday, şeker pancarı ve mısır gibi stratejik ürünlerin üretimi ve Nil Vadisi ile Delta'daki mevcut tarım arazilerinden maksimum fayda sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mısır'da Yeni Delta Projesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Adana’da esnaf sel suyunda sörf yaptı Adana'da esnaf sel suyunda sörf yaptı
“Kız meselesi“ yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar "Kız meselesi" yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 22:01:35. #7.12#
SON DAKİKA: Mısır'da Yeni Delta Projesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.