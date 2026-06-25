MİTSO'dan Dijital Dönüşüm Atılımı - Son Dakika
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MİTSO'dan Dijital Dönüşüm Atılımı

MİTSO\'dan Dijital Dönüşüm Atılımı
25.06.2026 16:40
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MİTSO, ihracatçı firmaları dijital çağa hazırlamak için 'Dış Ticaretin Yapay Zekası' projesini başlattı.

Denizli ABİGEM'in teknik uzmanlığıyla yol alan Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO), ihracatçı firmaların dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla hayata geçirdiği "Dış Ticaretin Yapay Zekası" projesinin saha çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

MİTSO, Milas'taki işletmelerin ihracatını dijital çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla hazırladığı Dış Ticaretin Yapay Zekası Projesi'ndeki saha çalışmalarına, stratejik çözüm ortağı Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) ile hız verdi. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen proje, Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) iştiraki Denizli ABİGEM'in uluslararası standartlardaki uzmanlığıyla Milaslı ihracatçılara yeni bir vizyon kazandıracak. Projenin ilk toplantısında MİTSO Başkanı Reşit Özer ile Genel Sekreter Kazım Sarıoğlu, AR-GE & Dış İlişkiler Memuru ve Oda Temsilcileri Sabiha Çiftci Aslan ile Kamer Çal ve Denizli ABİGEM'den Direktör Sıdıka Arıkan, İş Geliştirme Uzmanı İrem Kırlı Zorlu ve Dış Ticaret Uzmanı Hakan Akın bir araya geldi.

Projenin yol haritası ilk toplantıda belirlendi

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas'ın, Türkiye'nin çipura ve levrek üretiminin %70'ini karşılayan, AB tescilli zeytinyağı ve dünyaca ünlü mermeriyle çok güçlü bir ihracat potansiyeline sahip bir ilçe olduğunu hatırlatarak, "Dış Ticaretin Yapay Zekası Projemizle, bu stratejik değerlerimizi küresel pazarlarda daha akıllı ve verimli yöntemlerle temsil etmeyi hedefliyoruz. Denizli ABİGEM'in teknik tecrübesiyle hayata geçirdiğimiz çalışmamız, odamızı üyelerini dünya pazarında proaktif şekilde yönlendiren bir rehberlik merkezine dönüştürecek. Amacımız, Milaslı işletmelerin dijital dönüşüm kapasitesini artırarak sürdürülebilir bir rekabet gücü kazanmalarını sağlamak" dedi.

Denizli ABİGEM'in uzmanlığından faydalandılar

Denizli ABİGEM'in alanında uzman eğitmen ve danışman kadrosuyla yürütülen projenin uygulama safhası, Dış Ticaret Uzmanı Hakan Akın tarafından başlatıldı. Projenin ilk aşamasını oluşturan kapsamlı danışmanlık faaliyetleri kapsamında özellikle oda personeline yönelik, üyelerine yapay zeka odaklı rehberlik edebilmelerini sağlayan yoğun mentörlük programı uygulandı.

MİTSO'da düzenlenen bilgilendirme sonrası firmalarla saha çalışmaları başlatıldı

Proje ile ilgili geniş bir farkındalık oluşturmak amacıyla, MİTSO üyelerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme sunumu da gerçekleştirildi. Proje, program ve kazanımlar hakkında bilgi aktarılan toplantıya katılan firmalar, talep ve beklentilerini de aktardılar. Devamında ise teorik eğitimin ötesine geçen projenin saha uygulamaları olan mentörlük süreci, belirlenen firmalarla yürütülerek tamamlandı.

Hedef, Milas'ın ihracat gücünü yapay zeka ile katlamak

Denizli ABİGEM uzmanlarının teknik tecrübesinin aktarıldığı bu programda, Milas'ın stratejik gelir kalemlerinden zeytinyağı, su ürünleri ve mermer ihracatına dönük beraber çalışılmak üzere seçilen 5 pilot firmaya, doğrudan uygulama desteği verildi. Mentörlük sürecinde birebir firmalara sunulan danışmanlık ile tamamlanan saha çalışmalarının ardından hazırlanacak nihai öneri raporu, MİTSO'nun gelecekteki dijitalleşme ve dış ticaret stratejileri için teknik bir yol haritası olacak.

Sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal kapasiteye katkı

Denizli ABİGEM'in projede üstlendiği kritik rol, Milaslı işletmelerin sadece dijitalleşmesini değil, aynı zamanda küresel pazar araştırması ve stratejik planlama konularında profesyonel bir yetkinlik kazanmasına katkı verecek. Projenin tamamlanmasıyla edinilecek bilgi birikim MİTSO'nun kurumsal hafızasına kazandırılacak ve oda üyelerine sunduğu hizmet kalitesini yapay zeka teknolojileriyle sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MİTSO'dan Dijital Dönüşüm Atılımı - Son Dakika

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