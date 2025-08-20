Mitsubishi Electric'in Yeni Robot Serileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Mitsubishi Electric'in Yeni Robot Serileri

20.08.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mitsubishi Electric, otomasyon çözümleri sunan MELFA robot serileriyle üretim sektörünü güçlendiriyor.

Mitsubishi Electric, MELFA RV-CR ve RH-CRH serisi robotlarıyla üretim sektöründeki yetkinlikleri geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MELFA RV-CR ve RH-CRH serisi robotlar hem büyük ölçekli işletmelere hem de KOBİ'lere uygun maliyetli otomasyon çözümleri sunuyor.

McKinsey'nin Küresel Endüstriyel Robotik Araştırması'na atıfta bulunulan açıklamada, üreticilerin yüzde 61'inin otomasyon konusunda deneyim eksikliğini önemli bir engel olarak gördüğü aktarıldı. Bu soruna çözüm olarak geliştirilen MELFA serisi robotlar, CR800 kontrol ünitesi sayesinde görsel programlama imkanı sunuyor. Bu özellik, komutları temsil eden blokların birleştirilmesiyle, kodlama bilgisi olmayan kullanıcıların dahi robotları programlayabilmesini sağlıyor. MELSOFT RT ToolBox3 yazılımı, programları önceden simüle etme olanağı tanıyarak uzman programcı ihtiyacını azaltıyor.

Açıklamada paylaşılan SYSPRO'nun araştırmasına göre, üreticilerin yüzde 30'u yeni teknolojileri mevcut sistemlere entegre etmekte zorlanıyor. MELFA RV-CR ve RH-CRH serileri, kompakt tasarımları sayesinde üretim alanlarında yer tasarrufu sağlıyor. Seride yer alan dahili sinyal kablolaması ve hava boruları, harici kablo ihtiyacını azaltıyor. CR800 kontrol ünitesi, ekstra eksen kontrolü ve konveyör takibi gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Yeni R86TB, robotların kurulumu, programlanması ve bakımı için kullanıcı dostu bir arayüz sağlıyor. 10,1 inçlik ekranı ve 3D görselleştirme araçlarıyla programlama sürecini kolaylaştırıyor.

Her iki seride de bataryasız servo motor teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede, batarya değişimi gerekmiyor ve pozisyon kaybı riski düşüyor. Kayışsız koaksiyel tahrik mekanizması ise bakım ihtiyacını azaltıyor. Serinin hafif yapısı ve ısı dağılımı özellikleri, uzun süreli çalışmalarda avantaj sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon EMEA Bölgesi Stratejik Servo ve Robot Ürün Yöneticisi Oliver Giertz, robot teknolojisinin daha yaygın hale geldiğini gözlemlediklerini belirtti.

Giertz, "MELFA RV-CR ve RH-CRH serilerimiz, her ölçekten üreticiye erişilebilir çözümler sunuyor. Bu da küresel robot kurulumlarındaki büyümeye katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric'in Yeni Robot Serileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:36:28. #7.11#
SON DAKİKA: Mitsubishi Electric'in Yeni Robot Serileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.