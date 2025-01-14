MKK 2023 Halka Arz Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

MKK 2023 Halka Arz Raporu

MKK, 2023'te 33 halka arz ile 57,31 milyar lira toplandığını açıkladı. Yatırımcı sayısı arttı.

14.01.2025 18:51
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), geçen yıl 33 şirketin halka arz edildiğini ve söz konusu arzlardan 57,31 milyar lira toplandığını bildirdi.

MKK, 2024 yılına ilişkin gelişmeleri, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı "Verilerle Sermaye Piyasaları 2024 Panoraması" adlı videoda duyurdu.

Buna göre, geçen yıl 33 şirket halka arz edilirken, halka arzdan toplanan tutar 57,31 milyar lira oldu. Yatırımcıların halka arza toplam katılım sayısı ise 59 milyon 161 bin 692 olarak gerçekleşti.

31 Ocak 2024 sonunda 13,98 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 31 Aralık 2024 sonunda 19,83 trilyon liraya çıktı. Aynı dönemde, toplam yatırımcı sayısı 34,23 milyondan, 36,1 milyona yükseldi.

Toplam yatırımcı sayısı içindeki bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10,65 milyona ulaştı.

2024 yılında ilk defa yatırım hesabı açarak MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 1 milyon 994 bin 227 olurken, en çok yeni yatırımcı 599 bin 310 ile 21-40 yaş grubu erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 447 bin 673 olarak gerçekleşti.

Kurumsal yeni yatırımcıların sayısı ise 52 bin 105 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl yatırım fonlarının portföy değeri 4 trilyon 621 milyar liraya ulaştı

Aynı dönemde toplam hesap sayısı 77,82 milyondan 85,84 milyona çıkarken, bakiyeli hesap sayısı 15,19 milyona yükseldi.

2024 sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 13,38 trilyon liraya yükseldi, yatırımcı sayısı da 6,88 milyona çıktı.

Geçen yıl yatırım fonlarının portföy değeri 4 trilyon 620 milyar 571 milyon liraya, buradaki yatırımcı sayısı ise 5 milyon 454 bin 539'a ulaştı.

Aynı dönemde, 872 şirketin toplam ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 684 milyar 104 milyon 192 bin 771 lirayı buldu. Bu şirketlerin 219'u reel sektör, 653'ü de diğer ihraççı şirketlerden oluştu.

Kitlesel Fonlama Sistemi'ndeki yatırımcı sayısı da 43 bin 361 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Merkezi Kayıt Kuruluşu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Halka Arz, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MKK 2023 Halka Arz Raporu - Son Dakika

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