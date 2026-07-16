MKK Kripto Varlık Verilerini Yayınlamaya Başladı - Son Dakika
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MKK Kripto Varlık Verilerini Yayınlamaya Başladı

16.07.2026 16:53
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Merkezi Kayıt Kuruluşu, kripto varlık verilerini kamuoyuyla paylaşmaya başladı ve sistem geliştirildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) hizmetiyle Türkiye'deki kripto varlık piyasasına ilişkin kayıt altına aldığı temel verileri internet sitesi üzerinden yayımlamaya başladı.

MKK'den yapılan açıklamaya göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılar (KVHS) tarafından KVMKS'ye bildirilen veriler esas alınarak hazırlanan kripto varlıklara ilişkin göstergeler, MKK'nin kurumsal internet sitesindeki "MKK Piyasa Verileri" ekranında günlük olarak güncellenerek kamuoyu ile paylaşılacak.

Yeni sistemle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sistemlerinde tutulan işlem ve bakiye bilgileri ile portföy ve yatırımcı verileri MKK güvencesiyle kayıt altına alınırken, söz konusu verilere ilişkin detaylı analiz ve raporlama yapılmasına imkan sağlayan kapsamlı bir altyapı da devreye alınmış oldu.

İlerleyen dönemde MKK'nin Veri Analiz Platformu (VAP) üzerinde KVMKS'de yer alan verilerin daha detaylı paylaşılması da planlanıyor.

"Kripto piyasalardaki gelişmelerin MKK güvencesiyle takip edilmesini sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, kripto varlıkların regülasyonunda dünyaya örnek teşkil edecek nitelikte geliştirdikleri KVMKS ile merkezi bir ihraç sürecine ve kayıt sistemine tabi olmayan kripto varlıklara ilişkin bilgileri geçen yıldan bu yana MKK sistemlerinde kayıt altına almaya başladıklarını anımsattı.

Bu kayıtlar sonucunda oluşan piyasa verilerinin ilgili kurumların kullanımına sunulacak şekilde analiz edildiğini ve kamuoyu ile paylaşılabilecek nitelikte olması halinde yayıma hazır hale getirildiğini kaydeden Arıkan, "MKK olarak Veri Depolama Kuruluşu rolümüzle üstlendiğimiz sorumluluk ve gözettiğimiz kamu yararı doğrultusunda söz konusu verileri şeffaflık ilkesi çerçevesinde tüm piyasa katılımcılarının erişimine sunmaya başladık. Böylece çokça merak edilen kripto piyasalardaki gelişmelerin MKK güvencesiyle takip edilmesini sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Platformlardaki kripto varlıkların piyasa değeri 140,8 milyar lira

Ekrem Arıkan, 15 Temmuz itibarıyla toplam 53 KVHS'nin MKK nezdindeki üyelik süreçlerini başarıyla tamamladığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"KVHS'ler tarafından KVMKS'ye bildirilen verilere göre, platformlarda bugüne kadar işlem gerçekleştiren toplam yatırımcı sayısı yaklaşık 5,6 milyon seviyesindedir. İlk kez KVMKS aracılığıyla MKK'den sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 797 bin 696 olurken, önceden MKK'de kayıtlı yatırımcı sayısı ise yaklaşık 4,8 milyondur. Platformlardan edinilen verilere göre kripto varlıklara yatırım yapmış tüm yatırımcıların yaklaşık 3,2 milyonu bugün bakiyeli yatırımcıdır. Bakiyelerde yaklaşık 1500 farklı kripto varlık bulunurken, bunların işlem gördüğü son fiyatlara göre piyasa değeri 140,76 milyar lira seviyesindedir. Bu veriler, bugün itibarıyla geçerli olup, diğer piyasalarda olduğu gibi her gün piyasa kapanışında otomatik olarak güncellenerek MKK Piyasa Verileri ekranımızdan ertesi gün paylaşılmaktadır. Bu hesaplamalarda, KVHS'ler tarafından KVMKS üzerinden bildirilen veriler esas alınmaktadır."

Kaynak: AA

Merkezi Kayıt Kuruluşu, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MKK Kripto Varlık Verilerini Yayınlamaya Başladı - Son Dakika

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