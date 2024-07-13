MMO Samsun Şubesi, İlkadım ilçesinde asansör kontrolleri yapmak istiyor

Ekonomi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'asansör kontrolleri'ni yapmak istediklerini söyleyen Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, "25 kişilik hepsi Samsun'un öz evladı olan ekibimizle bu hizmete talibiz" dedi.

MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı makamında ziyaret etti. İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Güven ve Mustafa Karaduman'ın da yer aldığı ziyarette MMO yönetimi, ilçe genelinde asansör kontrollerinin kendileri tarafından yapılması talebini iletti.

Samsun'un öz evlatları

Samsun MMO olarak, insan ve yük asansörlerinin periyodik kontrolleri konusunda 'akredite a tipi muayene kuruluşu' olduğunu belirten Kadir Gürkan, "Oda olarak ilimizde asansör kontrollerini ilk kez İlkadım ilçesinde gerçekleştirmiştik. 25 kişilik tamamı Samsun'un öz evlatları olan uzman ekibimizle birlikte Samsun'a hizmet etme amacındayız. Bu nedenle İlkadım'ın tüm ve insan asansörlerinin kontrollerine yeniden talibiz. Meslek disiplinimize giren konularda bize ihtiyaç duyulması halinde her türlü iş birliğine ve desteğe hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz. Bu vesileyle siz değerli başkanımıza İlkadım'a hizmet yolunda sonsuz başarı diliyoruz" diye konuştu.

"Talep değerlendirilecek"

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz da açıklamasında, "Değerli makine mühendislerimizin görüş ve önerilerini çok önemsiyoruz. Taleplerini değerlendireceğiz. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN