MMO Samsun Şubesi, İlkadım ilçesinde asansör kontrolleri yapmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MMO Samsun Şubesi, İlkadım ilçesinde asansör kontrolleri yapmak istiyor

MMO Samsun Şubesi, İlkadım ilçesinde asansör kontrolleri yapmak istiyor

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret ederek, ilçe genelinde asansör kontrollerinin kendileri tarafından yapılması talebini iletti. MMO Samsun Şubesi, Samsun'un öz evlatlarından oluşan 25 kişilik ekibiyle bu hizmete talip olduklarını belirtti.

13.07.2024 13:58  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'asansör kontrolleri'ni yapmak istediklerini söyleyen Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, "25 kişilik hepsi Samsun'un öz evladı olan ekibimizle bu hizmete talibiz" dedi.

MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı makamında ziyaret etti. İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Güven ve Mustafa Karaduman'ın da yer aldığı ziyarette MMO yönetimi, ilçe genelinde asansör kontrollerinin kendileri tarafından yapılması talebini iletti.

Samsun'un öz evlatları

Samsun MMO olarak, insan ve yük asansörlerinin periyodik kontrolleri konusunda 'akredite a tipi muayene kuruluşu' olduğunu belirten Kadir Gürkan, "Oda olarak ilimizde asansör kontrollerini ilk kez İlkadım ilçesinde gerçekleştirmiştik. 25 kişilik tamamı Samsun'un öz evlatları olan uzman ekibimizle birlikte Samsun'a hizmet etme amacındayız. Bu nedenle İlkadım'ın tüm ve insan asansörlerinin kontrollerine yeniden talibiz. Meslek disiplinimize giren konularda bize ihtiyaç duyulması halinde her türlü iş birliğine ve desteğe hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz. Bu vesileyle siz değerli başkanımıza İlkadım'a hizmet yolunda sonsuz başarı diliyoruz" diye konuştu.

"Talep değerlendirilecek"

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz da açıklamasında, "Değerli makine mühendislerimizin görüş ve önerilerini çok önemsiyoruz. Taleplerini değerlendireceğiz. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İhsan Kurnaz, İlkadım, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MMO Samsun Şubesi, İlkadım ilçesinde asansör kontrolleri yapmak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
12:58 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar Eşeği kestikleri görüntü kahretti Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti
12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 71 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 71 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
13:39 Yaptığı sevinçle EURO 2024’e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig’e Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:36 TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:35 Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 32 yaralı Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 32 yaralı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 14:34:48. #1.13#
SON DAKİKA: MMO Samsun Şubesi, İlkadım ilçesinde asansör kontrolleri yapmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement