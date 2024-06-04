Mobilya Sektörü Sürdürülebilirlik İçin Çevreci Çözümler Geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mobilya Sektörü Sürdürülebilirlik İçin Çevreci Çözümler Geliştiriyor

Mobilya Sektörü Sürdürülebilirlik İçin Çevreci Çözümler Geliştiriyor

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, dünyanın geleceğini düşünmek zorunda olduklarını belirterek, mobilya sektörünün sürdürülebilirlik odaklı çözümler geliştirdiğini ve ortak bir sürdürülebilirlik eylem planı hazırlandığını açıkladı. Güleç, geri kazanılmış malzemelerin kullanımı, dayanıklı ve uzun ömürlü tasarımların benimsenmesi, eko-tasarım modeline geçilmesi, yenilenebilir enerji kullanımı gibi konuların önemine vurgu yaparak, mobilya sektörünün atık azaltma ve sürdürülebilir ahşap tedariki gibi konularda da çalışmalar yaptığını belirtti.

04.06.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, dünyanın geleceğini düşünmek zorunda olduklarını belirterek, "Artık ülkeler sadece ürünlerin niteliğiyle değil, sürdürülebilirliğiyle de rekabet ediyor. Mobilya sektörü olarak biz de çağın şartlarına ayak uyduruyor, çevreci çözümler geliştirmeye özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Güleç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, mobilya sektörü olarak dünyanın geleceğini önemsediklerini ve sektörü sürdürülebilirlik odağında geliştirmeye özen gösterdiklerini kaydederek, mobilya, kağıt ve orman ürünleri için ortak bir sürdürülebilirlik eylem planı hazırlandığını bildirdi.

Çevreci çözümlerin artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu kaydeden Güleç, "Dünyamızın geleceğini düşünmek zorundayız. Artık ülkeler sadece ürünlerin niteliğiyle değil, sürdürülebilirliğiyle de rekabet ediyorlar. Mobilya sektörü olarak biz de çağın şartlarına ayak uyduruyor, çevreci çözümler geliştirmeye özen gösteriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Güleç, sürdürülebilirlik eylem planında "mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerinde malzemelerin yeşil dönüşüme uygun bir şekilde tedarik edilmesine, döngüsel ekonomi ilkelerinin benimsenmesine, eko tasarım modelinin uygulanmasına ve çevre dostu tasarımların teşvik edilmesine" odaklandıklarının altını çizdi.

Mobilya sektöründe sürdürülebilirlik için yapılabilecekler

MOSFED Başkanı Güleç, sürdürülebilirlik konusunda mobilya özelinde neler yapılabileceğine değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu alanda yapabileceğimiz birçok konu var: Mobilya sektöründe geri kazanılmış ahşap, bambu ve diğer yenilenebilir malzemelerin kullanımı; dayanıklılığa ve uzun ömürlülüğe öncelik veren tasarımların benimsenmesi; eko-tasarım modeline geçilmesi ve döngüsel ekonomi uygulamalarının benimsenmesi; yenilenebilir enerji kullanımı; atık su yönetimi; hem kağıt hem de mobilya sektörü ile bağlantılı kereste ve diğer orman kaynaklarına yönelik sürdürülebilir ahşap tedariki ve sorumlu ormancılık uygulamalarında verimliliğin ek güncellemelerle artırılması bunlardan bazıları."

Ahmet Güleç, mobilya sektörünün Sürdürülebilirlik Eylem Planının önemine işaret ederek, "Artık gelecek süreçte şirketler dayanıklılık ve uzun ömürlülüğe öncelik veren tasarımları benimsemeli. Bununla birlikte mobilya atıkları azaltılmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ahmet Güleç, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mobilya Sektörü Sürdürülebilirlik İçin Çevreci Çözümler Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
10:45 Türkiye’de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor Günlük kazancı ise 9 bin TL Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 12:05:08. #1.12#
SON DAKİKA: Mobilya Sektörü Sürdürülebilirlik İçin Çevreci Çözümler Geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement