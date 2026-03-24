Modi'den Dünya Ekonomisine Uyarı

24.03.2026 15:47
Modi, ABD-İsrail'in saldırılarının dünya ekonomisini sarstığını ve kayıpların telafi sürecinin uzun süreceğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD- İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerinin dünya ekonomisini sarstığını ve bölgede şimdiye kadarki kayıpların atlatılmasının "uzun süreceğini" belirtti.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Başbakan Modi, üst meclis olarak bilinen "Rajya Sabha"da, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ekonomik etkilerine ilişkin konuştu.

Modi, son 11 yılda stratejik petrol rezervlerinin geliştirildiğini, Hindistan'ın yeterli ham petrol stoku olduğunu ve ülkenin bu durumdan mümkün olduğunca az etkilenmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'ndan önemli miktarda ham petrol ve petrol gibi yakıtların taşındığına dikkati çeken Modi, "Petrol ve doğal gaz tedarikinin Hindistan'a mümkün olan her yerden ulaşmasını sağlamaya çabalıyoruz." dedi.

Modi, "birçok ülkeden ham petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) taşıyan gemilerin Hindistan'a geldiğini" ve yakıt için "tek kaynağa bağlı" olmamak için adımlar atıldığını kaydederek, ülkenin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve LPG ihtiyacının 41 ülkeden ithal edildiğine dikkati çekti.

Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin Modi, "Mevcut kriz tüm dünyanın ekonomilerini sarstı. Dünyanın, Batı Asya'da şimdiye kadarki kayıpları atlatması uzun sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, İsrail, Dünya, Son Dakika

Advertisement
