Moody's İsrail'in Kredi Notunu Düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Moody's İsrail'in Kredi Notunu Düşürdü

Moody\'s İsrail\'in Kredi Notunu Düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in kredi notunu 'A1'den 'A2'ye düşürürken, kredi notu görünümünü negatife çevirdi. Açıklamada, İsrail'in döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun düşürüldüğü ve kredi notu görünümünün negatife çevrildiği belirtildi. Moody's, not indiriminin temel nedeni olarak devam eden askeri çatışma ve bunun İsrail'in mali gücünü zayıflatma riskini artırması gösterildi.

10.02.2024 02:09  Güncelleme: 02:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in kredi notunu "A1"den "A2"ye düşürürken, kredi notu görünümünü negatife çevirdi.

Moody's'ten yapılan açıklamada, İsrail'in kredi notu ve görünümünün revize edildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun "A1"den "A2"ye düşürüldüğü, kredi notu görünümünün ise negatife çevrildiği aktarıldı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, not indiriminin temel nedeni olarak devam eden askeri çatışma ve bunun daha geniş sonuçları gösterildi, bu durumun İsrail'in yürütme ve yasama kurumlarıyla mali gücünü zayıflatma riskini artırdığı kaydedildi.

İsrail'in kamu maliyesinin kötüleştiği ve kamu borç oranında önceden öngörülen düşüş eğiliminin tersine döndüğü belirtilen açıklamada, ülkenin borç yükünün çatışma öncesinde öngörülenden daha yüksek olmasının beklendiği ifade edildi.

Moody's, 19 Ekim 2023'te İsrail'in "A1" olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye almıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İsrail, Uluslararası İlişkiler, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Moody's İsrail'in Kredi Notunu Düşürdü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:16:29. #1.11#
SON DAKİKA: Moody's İsrail'in Kredi Notunu Düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement