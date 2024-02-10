Moody\'s İsrail\'in Kredi Notunu Düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in kredi notunu "A1"den "A2"ye düşürürken, kredi notu görünümünü negatife çevirdi.
Moody's'ten yapılan açıklamada, İsrail'in kredi notu ve görünümünün revize edildiği bildirildi.
Açıklamada, İsrail'in döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun "A1"den "A2"ye düşürüldüğü, kredi notu görünümünün ise negatife çevrildiği aktarıldı.
Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, not indiriminin temel nedeni olarak devam eden askeri çatışma ve bunun daha geniş sonuçları gösterildi, bu durumun İsrail'in yürütme ve yasama kurumlarıyla mali gücünü zayıflatma riskini artırdığı kaydedildi.
İsrail'in kamu maliyesinin kötüleştiği ve kamu borç oranında önceden öngörülen düşüş eğiliminin tersine döndüğü belirtilen açıklamada, ülkenin borç yükünün çatışma öncesinde öngörülenden daha yüksek olmasının beklendiği ifade edildi.
Moody's, 19 Ekim 2023'te İsrail'in "A1" olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye almıştı.
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