Moody's Türkiye büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi

Moody's Türkiye büyüme tahminini yükseltti

11.11.2022 09:23
Moody's Türkiye büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme rakamını yukarı yönlü revizeye ederek 4,5'lik büyüme tahminini yüzde 5,3'e çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme rakamını yukarı yönlü revizeye ederek 4,5'lik büyüme tahminini yüzde 5,3'e çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, "Küresel Makro Görünüm" Kasım 2022 raporunu yayımladı. Moody's, Türkiye'nin 2022 yılındaki büyüme beklentisini yükseltti. Bir önceki beklentisi olan yüzde 4,5'i yüzde 5,3'e çıkaran Moody's, 2023 yılı için beklentisini yüzde 2, 2024 için de yüzde 3 olabileceğini tahmin etti.

Raporda G20 ekonomilerinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,5'ten yüzde 2,1'e, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 2,1'den yüzde 1,3'e çekildiği belirtildi. Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerdeki aktivitenin azalması nedeniyle 2023 yılında küresel ekonomik performansta sert bir yavaşlamanın yaşanmasının beklendiği bildirildi.

ABD ve Çin'in büyüme tahmini aşağı yönlü revize edildi

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e, 2023 yılına ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 1,3'ten yüzde 0,4'e çekilirken Euro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 2,5'tan yüzde 3'e artırıldığı, 2023 yılına ilişkin yüzde 0,3 olan büyüme tahminin ise yüzde 0,6 daralma olarak güncellendiği belirtildi. Moody's raporunda, Çin ekonomisin ise bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 3,5'tan yüzde 3'e, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 4,8'den yüzde 4'e düşürüldüğü belirtildi.

Göreli istikrar dönemi ortala çıkabilir

Raporda "Küresel Ekonomi, kalıcı enflasyon, para politikası sıkılaştırması, mali zorluklar, jeopolitik değişimler ve finansal piyasa oynaklığı arasında olağanüstü yüksek seviyelerdeki belirsizliğin ortasında bir gerilemenin eşiğinde. Küresel büyüme 2023'te yavaşlayacak ve 2024'te durgun kalmaya devam edecek. Yine de, hükümetler ve merkez bankaları mevcut zorluklarla ekonomilerini yönetmeyi başarırsa, 2024'e kadar göreli bir istikrar dönemi ortaya çıkabilir" değerlendirmesi yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Ödemeler dengesi (1) Ödemeler dengesi (1) MSCI endekslerde değişikliğe gitti MSCI endekslerde değişikliğe gitti

G20 Liderler Zirvesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Moody's Türkiye büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:12 Erzurum'da kış hazırlığı! Toprak donmadan yüzlerce mezar kazılıyor
09:53 YSK üyelerine hakaretten yargılanan İmamoğlu duruşmaya saatler kala konuştu: Sonuç umurumda değil
09:27 Fotoğraf çektirdiği kızdan Muharrem İnce'ye şok: Siz kimsiniz?
09:23 Karakolda olay çıkaran Yağmur Sarnıç kendini savundu: Polisler sevgilimin yanında beni taciz etti
09:22 Mehmet Öz'ü mağlup eden siyasetçiden skandal Ayasofya çağrısı: Yeniden müzeye dönüştürülmeli
09:18 Kent merkezinde ortaya çıkan taş kafa otobüsün camını tuzla buz etti
08:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirveye damga vuran FETÖ çağrısı: Siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz
08:46 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in paylaşımı gündem oldu
00:17 40 milyon liraya ev aldığı söylenen Hadise bu konuda ilk kez konuştu
11:30 19 milyon öğrenci ilk ara tatil için geri sayıma geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 10:23:56. #1.13#
SON DAKİKA: Moody's Türkiye büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement