Moody's Türkiye'nin Kredi Notunu Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Moody's Türkiye'nin Kredi Notunu Artırdı

26.07.2025 00:29
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Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'B1'den 'Ba3'e yükseltti, görünümünü ise 'durağan' yaptı.

NEW Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, not görünümünü "durağan"a çevirdi.

Moody's'ten yapılan açıklamada Türkiye'nin kredi notunun "B1"den "Ba3"e çıkarıldığı bildirildi.

Not artırımının etkili politika yapımının güçlenen performansını yansıttığı belirtilen açıklamada, daha spesifik olarak da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyon baskılarını kalıcı şekilde hafifleten, ekonomik dengesizlikleri azaltan ve yerli mevduat sahipleri ile yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini kademeli olarak yeniden tesis eden para politikasına bağlılığını gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, not artışının politika değişikliği riskinin azaldığı yönündeki görüşü de yansıttığı ancak bu riskin gelecek yıllarda da devam edeceği belirtildi.

Kredi notu görünümünün ise "pozitif"ten "durağan"a çevrildiği bildirilen açıklamada, bunun Türkiye'nin kredi profiline yönelik yukarı ve aşağı yönlü riskleri dengelediği ifade edildi.

Açıklamada, etkili politika yapma geleneğinin sürdürülmesinin Türkiye'nin dış pozisyonundaki iyileşmeyi öngörülenden daha fazla destekleyebileceği kaydedildi.

Devam eden ve planlanan yapısal reformların enerji ithalatına bağımlılığı daha da azaltacağı ve ihracatın rekabet gücünü artıracağına işaret edilen açıklamada, bu durumun ülkenin dış şoklara dayanıklılığını artırabileceği vurgulandı.

Moody's geçen yıl temmuzda da Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırmıştı

Moody's, Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak "B3"ten "B1"e çıkarmış, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

Kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıla ilişkin takviminde Türkiye için ilk kredi notu değerlendirme tarihi 24 Ocak olarak belirlenmiş, ancak Moody's bu tarihte Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almamıştı.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Moody's Türkiye'nin Kredi Notunu Artırdı - Son Dakika

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