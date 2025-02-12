MSCI, Anadolu Efes'i Endeksten Çıkardı

Ekonomi

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini açıkladı, Türkiye'de Anadolu Efes endeksten çıkarıldı.

MSCI, küresel endekslerde 28 Şubat seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de Anadolu Efes MSCI Global Standard Türkiye Endeksi'nden çıkarılırken, endekse dahil edilen hisse olmadı.

Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını ifade etti.